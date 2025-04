Ester Expósito, la nueva Pe: éxito, belleza y marca España

No eran ni las 11.30 horas de la mañana y las afueras de la tienda de Desigual de la madrileña calle Preciados ya estaban repletas de curiosos esperando ver a su ídolo. Un elegante cordón de terciopelo rojo marcaba la frontera entre el público y los medios de comunicación, patrios y extranjeros, entre los que destacaban cabeceras del calibre de “Vogue” Italia. Un despliegue reservado únicamente para auténticas estrellas. Y en esta ocasión, la protagonista no era otra que Ester Expósito.

Desde que deslumbró al gran público con su papel en “Élite”, la actriz no ha hecho más que ascender, consolidándose como uno de los rostros más prometedores -y magnéticos- del panorama nacional e internacional. Con más de 25 millones de seguidores en Instagram, no sorprende que Thomas Meyer, fundador y presidente de Desigual, haya visto en ella a la musa perfecta para encabezar una nueva etapa de la firma. Pero más allá de su belleza arrolladora y su presencia digital, fue su discurso en los Premios Bazaar Women of the Year 2024 lo que selló la decisión.

“Las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Menos mal que lo hacemos, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas”. Con estas palabras, cargadas de fuerza, vulnerabilidad y verdad, Expósito hizo algo más que emocionar: inspiró. Tanto, que de su intervención nació el nuevo lema de Desigual: “Not a Doll” (no soy una muñeca), una consigna que se ha convertido en bandera de una feminidad libre, real y profundamente contemporánea.

Ester Expósito para Desigual Desigual

“No soy una muñeca” es ahora mucho más que una declaración; es una llamada a la autenticidad, una respuesta necesaria en tiempos en los que, todavía, se espera demasiado de las mujeres. “A las mujeres se nos sigue exigiendo perfección, y no solo a nivel físico, sino en todos los aspectos, y ese nivel de perfección es incompatible con un ser humano. Tenemos la vara mucho más alta que los hombres”, señaló la actriz en una conversación con LA RAZÓN, durante la presentación oficial de esta nueva era para Desigual. Una era con nombre propio, carácter y propósito.

Próxima parada: Hollywood

Los focos se encienden en Los Ángeles, y Ester Expósito entra en escena. La nueva campaña de la firma ha sido rodada en la ciudad donde el celuloide es religión, y que ahora se perfila como el siguiente gran escenario en la carrera de la actriz madrileña. Tras pasar allí varios meses, sus planes a medio plazo apuntan alto: quiere conquistar Hollywood en su propio idioma. A sus 25 años recién cumplidos, Expósito despliega ambición, determinación y una sorprendente madurez: “Aún me queda mucho por hacer. Tengo ganas de seguir trabajando fuera. Ha sido increíble poder trabajar en México en tantos proyectos, y me encantaría empezar a trabajar en inglés. Sería un reto increíble porque nunca he hecho audiovisual en inglés, y me encantaría seguir trabajando en otros países y con otras culturas”.

Ester Expósito, en Los Ángeles para Desigual Desigual

Puestos a soñar a lo grande, Expósito reconoce que le encantaría trabajar junto a Meryl Streep, su referente en la interpretación desde pequeña, aunque sus aspiraciones profesionales no se limitan a trabajar delante de la cámara: “Estoy desarrollando historias para producirlas, interpretarlas y, quién sabe si en un futuro, dirigirlas. Quiero levantar proyectos de cosas que no me llegan y que quiero hacer, ideas inspiradas en mi madre, en mi pueblo de Galicia o en episodios que he vivido allí”. A nivel personal, tampoco se conforma con pequeñas metas: “Estaría genial tener una casa en cada puerto, aunque mi sueño desde pequeña es ir a ver tiburones blancos. Estoy obsesionada, he visto todas las películas y quiero sumergirme en una jaula”.

La nueva Pe

Hay algo en su energía, en su presencia y en su instinto que recuerda inevitablemente a los primeros años de Penélope Cruz en América: el fulgor de una actriz española decidida a comerse el mundo sin renunciar a su esencia. Como Cruz, Ester también se convierte, sin proponérselo demasiado, en la mejor embajadora de España allá donde va: “Siento que todo el mundo adora a España. Madrid está muy fuerte, la gente está loca con Madrid en Estados Unidos y Latinoamérica. Es mi ciudad y me siento orgullosa. Lo que más echo de menos cuando estoy fuera es la comida, el jamón serrano y la fiesta de Madrid”.

De momento, va por el buen camino y se encuentra inmersa en el rodaje de dos películas. Después, a seguir trabajando en esos frutos que no tardará en cosechar, pero antes, un merecido descanso: “En cuanto acabe, me voy a ir al Caribe un mes. Voy a estar bailando, bebiendo ron, comiendo coco y tomando el sol”.

Ester Expósito para Desigual Desigual

Desde Galicia hasta Hollywood, pasando por México, Madrid y los arrecifes del Caribe, el viaje de Ester Expósito no ha hecho más que empezar.