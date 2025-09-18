'El Hormiguero' cierra la semana con la visita de la primera marquesa de Luz y Paz, Luz Casal

Líder absoluto otra vez en esta vigésima temporada. 'El Hormiguero' está intratable este curso televisivo 2025/26 y anoche con la entrevista a Camilo consiguió un 14% de share y una media de 1.593.000 espectadores, en otra noche marcada por la UEFA Champions League. El programa del access prime time de Antena 3 comandado por Pablo Motos recibirá a la gran cantante de nuestro país Luz Casal, que sigue activa dentro de la música, presentado esta noche el segundo sencillo de su nuevo álbum, '¿Qué has hecho conmigo?' en el programa de las hormigas más célebres de la televisión española.

La marquesa regresa al plató de Antena 3

María Luz Casal Paz (Boimorto, La Coruña, 1958), conocida artísticamente como Luz Casal y recientemente distinguida como I marquesa de Luz y Paz, es una de las voces más emblemáticas del pop-rock español y una de las solistas más queridas de la música popular. Su carrera comenzó en los años ochenta con el lanzamiento de su primer álbum 'Luz' (1982), seguido de trabajos como 'Los ojos del gato' (1984) o 'Luz III' (1985), donde ya destacaba el tema 'Rufino'. A finales de la década alcanzó un éxito rotundo con 'Luz V' (1989), que incluía clásicos como 'Loca', 'Te dejé marchar' y 'No me importa nada'. En 1991 consolidó su proyección internacional con 'A contraluz', que contenía 'Piensa en mí' y 'Un año de amor', ambas inmortalizadas en la película 'Tacones lejanos' de Pedro Almodóvar. Tras convertirse en una estrella en España y Francia, publicó álbumes esenciales como 'Como la flor prometida' (1995), 'Un mar de confianza' (1999) o 'Vida tóxica' (2007), marcado por su lucha contra el cáncer, que la convirtió además en un referente de resiliencia. Su versatilidad le ha permitido recorrer estilos desde el rock hasta el bolero, con proyectos como 'La Pasión' (2009), homenaje a los grandes de este género, o 'Almas gemelas' (2013). En 2018 volvió con 'Que corra el aire' y en 2023 estrenó 'Las ventanas de mi alma', reafirmando su vigencia artística. Con más de cinco millones de discos vendidos y una trayectoria reconocida dentro y fuera de España, Luz Casal sigue siendo sinónimo de autenticidad, sensibilidad y compromiso con la música.