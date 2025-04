Estopa destapa en "El Hormiguero" el verso maldito de su canción: “Desde entonces no nos miramos”

Veinticinco años después de su irrupción en la música española, Estopa sigue llenando festivales, acumulando discos de platino y, sobre todo, dejando claro que su humor y naturalidad siguen intactos. David y José Muñoz pasaron por "El Hormiguero" para anunciar el último tramo de su gira y terminaron confesando por qué ya no pueden mirarse a la cara cuando interpretan “La raja de tu falda”.

La anécdota surgió a raíz de un comentario de un amigo, Antonio Moreno. “Nos dijo: os habéis dado cuenta de que cantáis ‘Vamos Josele, tira pal coche, que esta noche nos la comemos’?”, recordó David. Desde entonces, la canción nunca volvió a sonar igual para ellos: “Cada vez que la cantamos, no te puedo mirar”, confesó entre risas. “Incesto”, remató José, provocando carcajadas en el plató.

No fue la única revelación de la noche. “Estamos muy capacitados para no hacer nada”, bromeó David sobre su pequeño parón antes de retomar la gira "Estopía". “Dormimos 14 horas diarias. Los fines de semana ya me harto”, confesó José a Pablo Motos. “Y me pongo despertador hasta para la siesta”, añadió.

Los conciertos restantes, siete en total, serán dentro de festivales. “No os preocupéis, señoras: tocamos todas nuestras canciones”, aclaró David. “Y encima compartimos cartel con artistas como Rozalén, Casey O o Yerai Cortés. Es un lujo que nos hemos dado”.

También repasaron algunos de los conciertos más memorables a los que han asistido: uno de Dani Martín, otro de Joaquín Sabina con Los Rodríguez, y sobre todo, el de Extremoduro. “Conocer al Robe fue muy guay”, dijo David, aunque se contuvo: “Iba a decir una cosa, pero no puedo”. José sonrió con complicidad.

En el terreno más personal, David habló sin filtros sobre su hipocondría y vértigo: “Necesito médicos cerca para sentirme bien. En cualquier momento me da y me caigo”. José explicó su costumbre de cantar con los ojos cerrados: “Mi hijo me lo dice. Pero lo hago por timidez. Y porque lo heredé de mi abuelo”.

Otra de las confesiones sorprendentes de la noche fue sobre el valor sentimental de ciertos objetos. José contó que guarda un cómic original de "Watchmen" comprado por 325 pesetas en los 80, y cómo consiguió su segunda parte por un precio ridículo: “El de la tienda no sabía convertir pesetas a euros”.

También narraron su surrealista encuentro con Frank Miller, autor de "300", durante unos premios: “Llevábamos una torta tremenda del día anterior. Le di un abrazo, el tío pensaría que era gilipollas”, bromeó David.

La visita al programa de Antena 3 terminó con un guiño a la brecha generacional: las hormigas Trancas y Barrancas les retaron a adivinar objetos y juguetes antiguos como el Peta Zeta. “Ya habrá quien no sepa ni lo que es un Seat Panda”, asumieron entre risas.

Estopa sigue siendo Estopa: los mismos de Cornellà, los que llenan estadios sin perder la cercanía, y que no tienen problema en reírse de sí mismos... incluso cuando una de sus letras de hace décadas se vuelve, de golpe, incómodamente familiar.