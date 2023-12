Estos son los invitados que arrancan el 2024 en ‘El Hormiguero’

‘Hormiguero’ cerró su semana con una invitada que también cerrará el año además de dar la bienvenida al 2023. Cristina Pedroche se sentaba en el espacio de Antena para hablar de cómo está preparándose para la Nochevieja 2023. La presentadora, además de venir con un look espectacular, habló también de cómo ha cambiado su vida tras ser madre y el anteponer a su pequeña antes que a ella. ‘’Si fuera egoísta me llevaría a mi niña a las campanadas, pero como madre aprendes a anteponer el bienestar de tu hija al tuyo. Ella estará más tranquila en casa", decía para también dejar claro que no tiene plan B si su vestido no estuviese listo para la gran fecha. "Tengo pesadillas con que no llega el vestido. No tengo plan B. Si no llegara saldría en bata o en vaqueros".

El programa de Pablo Motos continuará su marcha pero ya para después de estas fechas tan señaladas. ‘El Hormiguero’ regresa el próximo 8 de enero de 2024 con unos invitados de infarto entre los que destacan una actriz internacional, cuatro actores españoles y un presentador, modelo y cantante que se han convertido en concursantes de la cuarta temporada de ‘El Desafío’.

Lunes

El espacio de Trancas y Barrancas arranca por todo lo alto el 2024 con la visita de una estrella internacional, la actriz Sofía Vergara. La intérprete colombiana nos presentará ‘Griselda’, la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero. En la ficción de seis episodios la actriz da vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70.

Martes

Los actores Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, protagonistas de la película ‘Honeymoon’ que llega a los cines el 12 de enero se sientan junto a las hormigas moradas. La cinta nos cuenta la historia de un matrimonio en destrucción que pierde trágicamente y a miles de kilómetros de distancia a su único hijo. Sin recursos, tratarán de conseguir a cualquier precio el dinero que necesitan para repatriar el cuerpo de su hijo.

Miércoles

Los actores Arón Piper y José Manuel Poga visitan el plató de 7 y Acción para presentar nuevo proyecto, titulado ‘El Correo’. Se trata de la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 19 de enero. En este thriller inspirado en hechos reales, Piper da vida a un joven buscavidas que encuentra trabajo como correo para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.

Jueves

‘El Desafío’ regresa con una cuarta temporada y que mejor que recibir a tres de sus participantes: Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa hablarán de la nueva temporada del programa que pronto veremos en el prime time de Antena 3. Con ellos charlaremos de este espacio en el que cada semana se enfrentarán a difíciles pruebas poniendo al límite sus capacidades.