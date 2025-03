Frank Cuesta confiesa todo lo que pasó en su detención "peliculera" en Tailandia: "Esto es para destrozarme"

Frank Cuesta se encuentra anímicamente destrozado tras su reciente detención en Tailandia. El conocido defensor de los animales, famoso por su santuario de animales y su canal de YouTube, fue arrestado y posteriormente liberado bajo fianza tras una denuncia relacionada con la posesión de nutrias sin la documentación adecuada. Invitado por su amigo Javier Oliveira, Cuesta relató este domingo en el canal de Youtube de su amigo que la policía, acompañada por personal de parques nacionales, llegó a su santuario con una orden de registro. Según explica, la denuncia se centraba en la presencia de nutrias, cuya tenencia como animales domésticos fue prohibida a finales del año pasado. A pesar de que él desconocía este cambio en la legislación, las autoridades procedieron a su detención. El relato de Cuesta sobre los hechos revela un operativo policial que describe como "peliculero", con la llegada de 30 agentes

"Esto es algo que está pensado y programado para destrozarme", afirmó Cuesta, visiblemente afectado. Expresó su preocupación no sólo por las consecuencias legales a las que se enfrenta, sino también por el impacto emocional en sus hijos y el futuro de su santuario. "Me están tocando varios frentes que a mí me duele muchísimo, el tema de los animales me duele muchísimo y el tema personal me duele muchísimo". El herpetólogo destaca que, a pesar de la situación, los agentes actuaron correctamente y no hubo maltrato ni desprecio durante el operativo. Sin embargo, lamenta la espectacularidad del despliegue policial, con numerosos vehículos y agentes, algunos de ellos provenientes de Bangkok y especializados en la búsqueda de armas. Cuesta agradece que Diego Arrabal señalara públicamente que todo estaba en regla.

Tras pasar una noche en una celda que describe como espartana, Cuesta fue presentado ante un juez, quien fijó una fianza y le impidió salir del país. Esta medida frustra sus planes de trasladar temporalmente el santuario a Australia, una opción que consideraba para proteger a los animales. Cuesta manifestó su preocupación por el bienestar de los animales, especialmente por una de las nutrias, Plexi, que fue trasladada a un centro especializado. También le angustia el estrés sufrido por el resto de los animales durante el registro. "Se rompió la fotografía de plexi en las aulas y aparte para la gente que no la conozca cuando llega gente al santuario siempre viene con su polémica se te abraza. No sé qué mira; mira el ruidito y se abrazó al policía. Mucha gente no lo ha visto pero le abraza la pierna y claro fíjate tú el palo que se lleva".

El herpetólogo insiste en que nunca ha tenido la intención de infringir la ley ni de dañar a los animales. Reconoce ser despistado y exagerado, pero niega rotundamente ser un delincuente. Cuesta también agradeció el apoyo de amigos y seguidores. Ahora, Cuesta se enfrenta a un proceso legal incierto, con la posibilidad de regresar a prisión. A pesar de ello, se muestra decidido a seguir luchando por sus animales y su familia, aunque reconoce estar "jodido" por dentro. "Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y a pelear porque esto no tiene pinta de de acabar pronto".