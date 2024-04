Golpe de mano de Onda Cero

La primera ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2024 son buenas noticias para los oyentes de Onda Cero. La cadena de radio de Atresmedia es la gran vencedora a tenor de los datos. Mientras la cadena Ser y la Cope pierden respectivamente, 317.000 y 235.000, Onda Cero es la única gran radio comercial que crece y añade la corona a "Más de uno", con Carlos Alsina en récord histórico.

Onda Cero no conoce límites y cada vez se escucha más en todas sus franjas y suma nuevos oyentes. Según el EGM suma ya los 2.078.000 oyentes, su mejor dato desde el año 2015. Y uno de los grandes culpables es Carlos Alsina y su "Más de uno", que logra su mejor dato histórico de audiencia. Suma 92.000 nuevos oyentes en esta ola y se coloca por encima de los 1,5 millones de seguidores diarios. ‘Más de uno’ es el único matinal que crece entre su competencia.

La periodista Julia Otero, con ‘Julia en la onda’, incorpora casi 100.000 oyentes, alcanzando los 586.000 seguidores cada tarde. Es el programa vespertino que más crece, y único que lo hace entre las cadenas generalistas comerciales. Es el segundo programa de tarde más escuchado. ‘La brújula’ incorpora 132.000 nuevos seguidores y llega a los 554.000 oyentes. Es el informativo de tarde noche que más crece, con su mejor dato desde 2015 y con récord histórico de Rafa Latorre.

‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano, reúne cada fin de semana a 633.000 oyentes. El domingo incorpora 90.000 nuevos seguidores. ‘Radioestadionoche’, con Rocío Martínez y Edu Pidal, es el único programa deportivo nocturno que crece y ya llega a los casi 200.000 oyentes. ‘Radioestadio’, con Edu García, sigue creciendo, hasta los 500.000 oyentes los sábados y 726.000 (+172.000) los domingos. Es el programa deportivo que más crece entre las cadenas comerciales.

Europa FM sigue imparable. Suma100.000 nuevos oyentes y alcanza los 796.000. El morning ‘Cuerposespeciales’ crece hasta los 425.000. Atresmedia Radio es el único grupo que crece en todas sus marcas, incorporando 200.000 nuevos oyentes cada día