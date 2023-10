La industria audiovisual, a la caza de la Generación Z

En el año 2030, la llamada «Generación Z» representará el 75% de la fuerza laboral y al tratarse de los primeros nativos digitales, son un target a cazar por las plataformas de streaming, las televisiones lineales, plataformas de vídeos y redes sociales. De ahí parte el interés por la tercera edición de Iberseries & Platino Industria por radiografiar su composición y explorar qué es lo que le gusta a los nacidos a partir de 1995 y tienen entre 18 y 24 años. A ello dedicó la charla «Economía de la atención: ¿qué pasa con la Generación Z?» llevada a cabo esta semana en Matadero Madrid de la mano de Victoria Cazalla, strategic partner Manager TV&Film de Youtube y los creadores y productores Fernando González Molina, director de la serie «Paraíso», Ron Leshem creador de la «Euphoria» original israelí y Carlos Montero, creador de «Élite».

Euforia y depresión

Según las conclusiones de White Paper presentado durante las jornadas en Matadero por la consultora GECA, los miembros de esta generación viven conectados y se relacionan a través de las RRSS, con lo que el lenguaje audiovisual es natural en ellos y manejan un gran número de dispositivos. Además, se han convertido naturalmente en creadores de contenido y viven la inmediatez. Esta manera de ser también se refleja en su consumo de contenidos, y prefieren las ficciones aunque muestran gran interés por los realities o los talents shows, disfrutando de los formatos-eventos emitidos en tiempo real. Desde Youtube aclararon en la charla que apuestan porque esta generación guste de «consumir en distintos formatos» y para ello nacieron los formatos cortos de la plataforma: «algo rápido que les entretenga, o sobre un tema concreto». Cuando quieren pasarse a algo más largo Cazalla apunta a «podcast de audio o audio y video», donde lo importante «no es sólo el formato corto o largo sino el contenido». Pero el desconocimiento se hace patente cuando Ron Leshem desvela que le costó que alguien quisiera hacer «Euphoria» y que los creadores de «Stranger Things» estaban en las mismas porque a todos les dijeron que «los adolescentes como protagonistas solo funcionan en películas y que las series adolescentes tenían que obedecer a los cánones de series para ellos: comedia o drama entre adolescentes». Pero sí matizó que considera que lo que funciona con esta generación Z es el «realismo emocional de ‘Elephant’ o ‘Trainspotting’» y que resulta casi imposible atraer a un público que según una investigación de Google «sólo tienes 8 segundos para atraparlos». Por ello siempre trata de «sorprender con escenarios o con una filosofía visual, como en ‘Barbie’», y apostar por contenidos «que mezclen distintos géneros». El creador de «Euphoria» valora que creen contenido con lo que ven en las pantallas y explica que estos jóvenes lo consideran hasta «terapéutico al conectar con nuestros personajes».

Para Carlos Montero, «cada serie apela a un tipo de espectador. Y en entretener y emocionar, no en una generación porque me paralizaría y muestro pasiones muy de verdad, porque todos nos movemos por el deseo: y se puede explorar ese terreno muy fértil, de manera poética como ‘Euphoria’ o juguetona como ‘Élite’». Todos reconocen lo que recordó Fernando González Molina que desde que lanzaron «UPA», « el consumo adolescente ha cambiado una barbaridad tanto los temas como la forma», pero alertó de que «la Generación Z percibe la frescura y la autenticidad y no podemos ponernos un traje que no nos corresponde». Centrándose un poco más convinieron en que el melodrama sigue siendo un género que les gusta y según Leshem «es la generación que se siente más sola y deprimida, propensos al activismo y a veces se acercan a una distopía. Paranoia, euforia, depresión: viven entre ello».