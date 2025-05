Nagore Robles, en TVE: "Me saca del armario un tío que llevaba 50 años en él"

Una de las protagonistas de la jornada del sábado en RTVE es la presentadora Henar Álvarez. Su programa, bajo el título 'Al cielo con ella', se sigue haciendo un hueco en la parrilla de la televisión del ente público. Todas las semanas, en La 2(a partir de las 22:00 horas, en prime time), habla con diferentes personajes de calado para hablar sobre temas relevantes que afectan a la sociedad.

En la última emisión, la invitada era Nagore Robles. Durante la conversación, salieron a la luz diversas cuestiones. Entre ellas, hablaron de su reciente pasado televisivo como presentadora en programas de Telecinco. Igualmente, la colaboradora vasca también charló de manera distendida sobre algunas cuestiones de índole más personal.

Unas declaraciones sorprendentes

En un momento de la conversación entre ambas, Henar Álvarez le preguntó: "¿Tú has vivido en la televisión algún momento en el que decir que eras lesbiana te penalizara?". Una cuestión relevante ya que ella siempre ha sido muy clara acerca de su orientación sexual. Además, Nagore Robles, respondió: "A mí no, porque nunca he pensado mucho las cosas".

Igualmente, la presentadora y colaboradora de diversos programas de televisión explicó: "También es cierto que a mí me sacaron del armario. Me sacó Kiko Hernández. ¡Manda pelotas!", comentó entre risas. "Me saca del armario un tío que lleva 50 años en él", señaló entre el aplauso del público del programa 'Al cielo con ella'.

En este punto, hay que recordar que la orientación sexual de Kiko Hernández quedó al descubierto en el año 2023 cuando se supo que tenía una relación con el actor Fran Antón. Además, Nagore Robles puntualizó: "No creo que me haya perjudicado. Eso sí, él me puso en el foco en 'Sálvame' cuando parte de mi familia aún no sabía que era lesbiana".

Por último, la presentadora vasca quiso concluir su intervención sobre esta cuestión criticando algunos problemas que se siguen viviendo en la actualidad: "Todavía existen determinados estereotipos que pintan a las mujeres homosexuales con camisas de cuadros y conduciendo un camión. Es algo que debemos cambiar. Yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos".