Inés Hernand, contundente sobre la participación de Israel en Eurovisión: "Está siendo un genocidio"

Tarde o temprano la polémica alrededor de la participación de Israel en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión, el próximo mayo en Malmö tenía que llegar a nuestro país. Tras lo expresado por los músicos de Islandia al respecto, pidiendo la retirada de su país del certamen, y la ratificación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de la participación del país, ahora la respuesta se ha colado en las ruedas de prensa del Benidorm Fest que esta noche celebra su primera semifinal. La pregunta fue lanzada hacia la presentadora Inés Hernando, que fue muy tajante: "Condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí".

Jordi Cruz e Inés Hernand serán los encargados de conducir la nueva temporada de 'Benidorm Calling', un especial en RTVE Play que contará toda la actualidad del festival y que acercará a todos los espectadores a lo mejor de los ensayos, semifinales y gran final del sábado 3 de febrero. Al igual que en las dos temporadas anteriores, los presentadores contarán con los testimonios de los 16 candidatos a representar a España en Eurovisión para desvelar cómo se sienten antes de sus actuaciones, cuáles son sus puntos fuertes e incluso a quién ven como ganador o ganadora. Daniel Borrego y Leticia Romero serán los encargados de retransmitir todo lo que ocurra en Benidorm durante la semana previa al festival. La tiktoker Rayo McQueer se incorpora a esta cobertura con una nueva sección.

Todo ello en RTVE Play, en el canal de YouTube de RTVE y en la cuenta de TikTok del Benidorm Fest. ‘Benidorm Calling’ arrancará con un programa especial el domingo 28 de enero a las 20:30 horas desde la alfombra naranja. El resto de programas comenzarán a las 21:30, antes de cada gala.

Este marte durante la rueda de prensa previa a la semifinal de esta noche, Inés Hernando fue preguntada por si su opinión sobre el conflicto y la participación israelí era de dominio público. "“Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí. Eso lo digo públicamente como Inés Hernand, no como TVE. No puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro". Además, ha hecho hincapié en que cree que "Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en ese sentido”.

“Que participe en el festival de Eurovisión cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias… deja entrever otra serie de cuestiones que tiene que ver con el capital. Pero esto lo digo yo como persona individual que tiene su opinión y que no le importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo", continuó Hernand. Respecto a sus palabras se pronunció María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE: "María Eizaguirre ha remitido a las comunicaciones oficiales que desde la televisión pública ya han emitido: “Hace unos días, creo que dimos a conocer la posición de RTVE. Seguimos exactamente en la misma posición. Somos uno de los socios, ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE. La cadena lógicamente dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual asumimos como parte de la organización de Eurovisión”.