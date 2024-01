Ion Aramendi interrumpe el debate de 'GH DUO' por culpa de un concursante

La noche del domingo 21 de enero tuvo lugar el segundo debate de ‘Gran Hermano Dúo 2’ de la mano de su maestro de ceremonias, Ion Aramendi. En la famosa casa de Guadalix de la Sierra, los concursantes se enfrentaban por primera vez al posicionamiento, algo que además de levantar ampollas entre los propios habitantes también provocó un momento en el que todos huyeron molestos.

Los hermanos, y nominados, Finito y Keroseno se posicionaron detrás de la murciana para que se marchara alegando que no pintaba nada en la casa. Tras el turno de ellos llegaba el del trío formado por Mayka Rivera, Manuel González y Lucía Sanchez. Los tres no dudaron en dejar claro que quien debía convertirse en el segundo expulsado era Finito.

Llegaba el turno de Marta López y Efrén quienes opinaron lo mismo que los tres ex participantes de ‘La isla de las tentaciones’. Ivana Cardi se colocaba detrás de la murciana mientras que Ana María Aldón y su pareja de concurso, Marc Florensa, también tomaban la misma decisión que el resto de sus compañeros. Este último iba a dar sus motivos por los que quería que fuera expulsado Finito a lo que se escuchó a Lucía gritar ‘’¡Madre mía qué asco!’’, al mismo tiempo que Aldón también ponía el grito en el cielo y el resto de habitantes situados en ese lugar del salón decidían volver al sofá.

Finito, al escuchar los reproches de sus compañeros por sus constantes indirectas, no dudó en tirarse un pedo. "¡Esto es una vergüenza!", "¡Qué asco!", "¡Yo no me lo pienso comer!", eran algunos de los comentarios que sus compañeros lanzaban al mismo tiempo que se retiraban. Aramendi al ver lo ocurrido interrumpió la conexión para pedir un descanso ‘’mientras ponían aire de por medio’’.

"¿Qué hago? He comido mucho y oírlos hablar de mí hace que me salga", contestaba el protagonista a la vez que él y su hermano se reían. El presentador quiso darle un toque de atención recordándole que no era el momento de hacer esas cosas."¿Qué hago? ¿Me pongo malo?", volvía a responder con más ironía todavía. Tras esto, el programa decidió ir a publicidad para rebajar la tensión que había en el ambiente.