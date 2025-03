Javi Poves se despacha contra Jesús Calleja y su viaje al espacio

Javi Poves nunca deja indiferente a nadie. El entrenador y presidente del Moscardó, conocido por su carácter explosivo y su discurso sin filtros, ha vuelto a desatar la polémica. Esta vez, no por sus expulsiones en los banquillos, sino por sus declaraciones sobre el aventurero Jesús Calleja y su reciente viaje al espacio.

En una entrevista en "El Partidazo de COPE", Poves no se mordió la lengua al hablar del programa televisivo en el que Calleja viajó fuera de la Tierra. “Se veía el tongazo a los dos segundos. Pura edición por todas partes, la nave se estampó contra el suelo y salen de ella como si estuvieran tomando café. La nave no tenía ni polvo”, sentenció con ironía.

Pero Poves no se quedó ahí. Con su particular sentido del humor, lanzó una inusitada propuesta: “Iba a proponerle a Ibai Llanos una pelea para enfrentarme con Calleja, pero Calleja está en la cueva. Está fuerte, igual me mete, a lo mejor así me relajo un poquito”, comentó entre risas.

El técnico del Moscardó es un habitual de las declaraciones incendiarias, pero lo cierto es que el episodio de Jesús Calleja ha sido solo una parte de su nueva tormenta mediática. En su discurso, también dejó claro su desgaste al frente del equipo, su hartazgo con las expulsiones y su visión sobre la desigualdad en el fútbol modesto.

Cansado de entrenar y de pelear contra el sistema

Poves acumula seis expulsiones esta temporada, una cifra que ha terminado por afectarle más allá del terreno de juego. “Este año no está fluyendo mucho y si quedan siete jornadas, que me den siete partidos y ya no vuelvo a sentarme. Firmo los siete”, aseguró.

El Moscardó lucha por la salvación, pero según Poves, la batalla es imposible. “Nos enfrentamos al Real Madrid C, que tiene una televisión dedicada para los árbitros, y al Melilla, una ciudad políticamente protegida. Vamos con tirachinas a la guerra”, afirmó.

El desgaste es tal que el técnico admite que su salud está en juego: “A nivel de números creo que soy exitoso, pero me daña mucho la salud”. Incluso deja en el aire su continuidad en los banquillos. “Volveré a entrenar el día que haya VAR en estas categorías”, sentenció.

Pese a todo, no descarta un último deseo: “Si me caen seis partidos y no siete, igual puedo despedirme en el banquillo. Desde aquí, aunque me he portado mal, que me den ese último partido”.

Por el momento, Javi Poves sigue en el ojo del huracán, alternando la polémica futbolística con ataques a la industria televisiva… y lanzando desafíos a Jesús Calleja que difícilmente se harán realidad.