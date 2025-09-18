Los Jonas Brothers regresan a “Camp Rock” sin Demi Lovato y con nuevos talentos

Disney vuelve a tocar la fibra nostálgica con un anuncio que nadie esperaba tan pronto: “Camp Rock 3” ya está en marcha, con los Jonas Brothers al frente y una ausencia notable en pantalla, la de Demi Lovato, quien no interpretará de nuevo a Mitchie Torres. A pesar de ello, su implicación no será menor: ejercerá como productora ejecutiva junto a los propios Jonas. Es decir, no veremos a Mitchie cantar, pero su espíritu sigue en la sala de mandos.

El anuncio llega con sabor a celebración. Este jueves 18 de septiembre se cumplieron 15 años del estreno de “Camp Rock 2: The Final Jam”, y Disney ha aprovechado la efeméride para confirmar una tercera parte que busca conectar con las nuevas generaciones sin traicionar del todo a los fans originales. Los hermanos Gray —Kevin, Joe y Nick Jonas— retoman sus papeles en la banda Connect 3, pero ahora con un nuevo reto: encontrar al próximo telonero para su gira de reencuentro.

La premisa de “Camp Rock 3” retoma los hechos años después del último film. La historia se ambienta en un campamento musical rejuvenecido, donde nuevos campistas compiten no solo por el micrófono, sino por un lugar en el escenario real. Rivalidades, alianzas, romances y giros dramáticos prometen mantener viva la esencia de la saga, con un ritmo actualizado al gusto de la generación Z.

El reparto juvenil llega cargado de energía. Disney apuesta por nuevos rostros como Sherry Cola, Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean. Cada personaje aporta una capa diferente a esta nueva historia coral: desde la audaz Sage y su hermano tranquilo Desi, hasta la perfeccionista Rosie, el rebelde Cliff, la coreógrafa Callie, la influencer dominante Madison y el típico “chico malo”, Fletch.

Quien sí repite, además del trío principal, es Maria Canals-Barrera, la inolvidable madre de Mitchie en las dos primeras entregas. Su regreso es un guiño directo a los nostálgicos, al igual que la estética del campamento, que combinará elementos clásicos con un aire mucho más contemporáneo.

Con“Camp Rock 3”, Disney no solo quiere revivir una de sus franquicias musicales más queridas, sino reconquistar al público adolescente con un mensaje de superación, música y segundas oportunidades. La gran pregunta es: ¿funcionará sin Demi Lovato en pantalla?