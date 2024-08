Jorge Javier Vázquez detiene "El diario" por fallos de sonido y abronca al equipo

La semana no comenzó con el pie derecho para "El diario de Jorge". Durante la emisión en directo, Jorge Javier Vázquez se enfrentó a una serie de problemas técnicos que afectaron tanto el inicio del programa como los relatos de los invitados. Apenas comenzaba la tarde cuando el presentador, mientras recibía al primer invitado, señaló que apenas podía escuchar a la dirección: "Me encuentro un poquitito vendido", dijo, evidenciando su frustración.

El problema se agravó cuando, a pesar de un primer intento de solucionar la situación, Vázquez tuvo que interrumpir la emisión nuevamente. "Perdona un momento. ¿Me están hablando arriba? Es que no oigo absolutamente nada", expresó, interrumpiendo el relato de un invitado. Al darse cuenta de que el problema persistía, hizo evidente su incomodidad: "Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento, si no yo no puedo continuar con el programa porque no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar". En ese momento, pidió que el equipo de Boomerang TV resolviera el fallo técnico de inmediato.

Después de recibir su "cuarto pinganillo de la tarde",Jorge Javier intentó continuar con el programa, pero no sin antes dejar clara su molestia con el equipo técnico. La situación, que expuso la fragilidad de los recursos técnicos en televisión en directo, fue manejada con la experiencia que caracteriza al presentador. "Tranquilidad. Está saliendo un programa tranquilo", concluyó, retomando el control del show.

Este incidente refleja los retos que pueden surgir en un programa en vivo, donde la comunicación constante entre el presentador y la dirección es crucial. Aunque la tarde comenzó con contratiempos, Vázquez logró mantener la compostura y continuar con el desarrollo de "El diario de Jorge", dejando claro que, en televisión, la improvisación y la calma son tan necesarias como la tecnología.