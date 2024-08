Kiko Matamoros desvela su increíble sueldo en televisión

No es extraño que cualquier tema relacionado con Kiko Matamoros da que hablar. Cada vez que el colaborador opina sobre un tema, éste se hace viral por la particular manera que tiene de decir la verdad, descarnada o no, sin tener en cuenta el alcance de sus palabras. Si la penúltima ha tenido que ver con la vuelta a España de Carles Puigdemont, ahora una entrevista en el programa de Ricardo Moya le ha supuesto una nueva polvareda. Ha sido al hablar de lo que se cobraba hace 20 años en las televisiones.

El colaborador televisivo fue preguntado en el podcast "El sentido de la birra" sobre su paso por el mítico programa de Telecinco "Sálvame". También de una profesión que le ha llevado a formar parte de la vida de los famosos de mil maneras diferentes: "He hecho muchas cosas: productor, representante, monigote televisivo... Soy consciente de lo que somos. Marionetas que estamos para entretener". Sin embargo, como luego explicó, no se trata ni mucho menos de un problema para él recordar su trayectoria: "No me quejo, porque mi voluntad la mueve el dinero. Si no fuera por el dinero... ¿Qué hago yo ahí?".

Días después siguió su periplo por otro podcast, en este caso en 'Vaya vaina', que participa en eventos desde festivales de gran nombre como el Boombastic, Arenal Sound o Negrita Music Festival, pasando por, premieres del cine actual: “After: Amor Infinito” o “Maravilloso Desastre” y hasta la final de La Copa del Rey y que está presentado por Daniel Gordo y Alfon de la Rocha. En el programa se esperaba alguna pregunta relacionada con ese dinero, y así fue. Todo comenzó con la mención de la llamada ' época dorada de la televisión'. En plató Kiko Matamoros y Víctor Sandoval.

Ambos insistieron sin dudarlo en que por entonces se ganaba mucho más dinero que ahora como colaborador de televisión. "Yo fui representante y manejé unos cachés... Creo que lo que más he facturado por una intervención fue con María de Mora. 200 y pico mil euros por dos intervenciones en Antena 3. Cuando iba a 'Crónicas Marcianas', he visto colaboradores que cobraban 6 mil euros por programa", desveló Kiko Matamoros, como siempre sin cortarse. Pero los presentadores quisieron saber cuál podría llegar a ser el sueldo de Matamoros en aquellos años y la respuesta, en forma de pista matemática, puede asustar a más de uno: "Con lo que cobraba yo por 40 minutos de televisión en la mesa del corazón, se paga ahora a todos los colaboradores de 'TardeAR' por cuatro horas de programa. Pero estamos hablando de hace 20 años".