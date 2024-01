Luisa Gavasa saca su lado rebelde y cómico en 'La Resistencia' ante las preguntas clásicas: ''Vamos a dejarlo en un 0.2''

‘La Resistencia’ acogió en la noche del martes a una de las actrices nominada a los premios Goya 2024 por mejor interpretación femenina de reparto por ‘El maestro que prometió el mar’. Luisa Gavasa se sentaba en el famoso colchón para hablar de este film que ha recaudado más de un millón de euros en los cines.

La actriz catalana tuvo que enfrentarlos a las clásicas preguntas que el presentador del espacio, David Broncano, suele hacer a todos sus invitados: ‘’cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’. El cómico, aprovechando el largo recorrido profesional de Gavasa, quiso saber cuánto dinero tenía pero la actriz: ‘’Dinero en el banco. 50 años de trayectoria, Luisa. Ahí se ha podido juntar pasta’’, le entraba Broncano.

Luisa, que demostró ser más astuta y cómica, salió por peteneras afirmando en un primer momento ‘’que jovencitos no le iban’’ para luego dejar claro que ‘’en Barcelona no se habla ni de dinero ni de sexo, se hace’’. Tras esto, la actriz de 72 años afirmó no ser rica pero que para ella, ‘’en este tiempo, no tener deudas ya es ser rica‘’. En cuanto a su actividad sexual, volvió a demostrar su toque de humor.

Broncano le explicaba el sistema de puntuación donde coito clásico equivale a 1 punto, peting 0.6 puntos y masturbación 0.2 puntos. La también ganadora al Goya por ‘La Novia’ en 2015, rápidamente, respondía con franqueza: ‘’Vamos a dejarlo en un 0.2’’, concluía provocando las risas del público asistente y del propio presentador.