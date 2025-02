Melissa Gilbert, la niña de "La casa de la pradera", habla sin tapujos sobre Hollywood

La industria del cine es mucho más compleja de lo que nos podamos imaginar. Igualmente, las personas de a pie tendemos a idealizar a lugares como Hollywood (Los Ángeles, Estados Unidos) sin tener demasiada información sobre la realidad de lo que allí se vive. Por ello, es fundamental prestar atención sobre las declaraciones de los protagonistas.

Es el caso de la actriz y productora estadounidense Melissa Gilbert (1964). Esta mujer, nacida en la misma ciudad en la que está ubicado Hollywood, obtuvo una gran fama internacional por su papel como niña (Laura Ingalls) de una de las series más conocidas en los años 70-80: "La casa de la pradera". De hecho, con el paso de los años y tras fama conseguida su paso por esta producción, llegó a ser presidenta del Sindicato de Actores en el año 2001.

Su descontento con Hollywood

Ahora, muchos años más tarde de su mayor éxito, la actriz estadounidense ha querido explicar los motivos de su desencanto con la industria. Tanto es así que, en una entrevista con el medio Page Six, Melissa Gilbert no dudó en criticar Hollywood: "Simplemente no me parecía que ese fuera un lugar seguro para envejecer. Es muy 'antienvejecimiento', que es una de mis expresiones menos favoritas del mundo".

Además, ha ido un paso más allá y ha dejado unas declaraciones que dejan en muy mal a la industria: "Es el peor sitio para envejecer del mundo. He sentido mucha presión para mantenerme en forma durante estos últimos años. Hasta que decidí irme". Ahora, a sus 60 años, optó por mudarse a Nueva York y salirse de ese mundo: "He pasado de pensar '¡Oh Dios, mejor no envejezco!' a decir '¡Oh Dios, estoy tan contenta de ser mayor!'". En esta línea, Melissa Gilbert quiso enfatizar el valor de su edad actual: "Me encanta la edad que tengo ahora. Los 60 han sido el año más increíble, solo mirar atrás y ver todas las cosas que he hecho y saber que me he ganado mis opiniones, que tengo valor, que soy sabia".

Por otro lado, la actriz y productora estadounidense quiso dejar un mensaje sobre su ciudad natal con motivo de los recientes incendios de Los Ángeles (Estados Unidos): "No me di cuenta del profundo amor que siento por mi ciudad de nacimiento hasta que ocurrieron los incendios forestales. La cantidad de personas que conozco que lo han perdido todo, y no son estrellas de cine ni de televisión".