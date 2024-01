Muere Annie Nightingale, la primera DJ femenina de BBC Radio 1, a los 83 años

La legendaria DJ de Radio 1 de la BBC, Annie Nightingale, murió en su casa a los 83 años después de una breve enfermedad según un comunicado de su familia. La locutora fue la primera mujer DJ en BBC Radio 1, donde se incorporó en 1970.

Tim Davie, director general de la BBC dijo que estaba "profundamente entristecido" por la noticia de la muerte de Nightingale y la alabó como una "locutora con un talento único que nos bendijo con su amor por la música y su pasión por el periodismo durante 50 años". El directivo hizo hincapié en el carácter de "pionera en la nueva música" de Nightingale, y en su carrera se erigió como "defensora de las locutoras, apoyando y alentando a otras mujeres a ingresar a la industria". El director de BBC Radio 1, Aled Haydn Jones, quiso sumarse al homenaje a su compañera: "Todos nosotros en Radio 1 estamos devastados por perder a Annie, nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Annie fue una DJ, locutora y periodista de talla mundial, y durante toda su carrera fue una defensora de la nueva música y los nuevos artistas. Fue la primera mujer DJ en Radio 1 y durante sus 50 años en la estación fue una pionera para las mujeres en la industria y la música dance".

Nightingale nació el 1 de abril de 1940 en Osterley, Londres. Fue la única mujer periodista en "The Argus", diario de Brighton, antes de convertirse en presentadora del programa pop de ITV de mediados de la década de 1960 "That's for Me". Se unió a Radio 1 como su primera presentadora en 1970. Pasó cinco años al frente de "Old Grey Whistle Test" desde 1978. El auge de la música dance a finales de los 80 reorientó su carrera: ahora presentaba un programa nocturno semanal en Radio 1 y toca sesiones de DJ en vivo en todo el mundo.

Entre sus hitos profesionales recibió un premio Guinness como la locutora con más años de servicio en una ceremonia en la que estuvo acompañada de uno de sus mñuscos favoritos, Liam Gallagher. También mantuvo muy buena relación con Paul McCartney, que la llamó tras el asesinato de John Lennon en 1980. Entre sus entrevistados celebridades como Sean Connery para su primer James Bond. Un comunicado de la familia publicado este viernes rezaba: 'Annie Nightingale MBE falleció ayer en su casa de Londres después de una breve enfermedad.