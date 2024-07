Muere Bob Newhart, uno de los actores más queridos de "The Big Bang Theory", a los 94 años

El mundo del entretenimiento despide a Bob Newhart, legendario comediante y actor, quien falleció a los 94 años en su hogar de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su representante, Jerry Digney, quien describió su muerte como el "fin de una era en la comedia". Newhart, conocido por su tartamudez característica y su inexpresiva imperturbabilidad, dejó una huella imborrable en la historia de la comedia y la televisión.

Bob Newhart alcanzó la fama a principios de los años 60 con su álbum debut "The Button-Down Mind of Bob Newhart", que se convirtió en el primer álbum de comedia en alcanzar el número uno en las listas de Billboard. Este éxito monumental no solo impulsó su carrera, sino que también salvó a Warner Bros. Records de una crisis financiera. Newhart continuó su ascenso con dos álbumes que ocuparon simultáneamente los primeros puestos en las listas, un logro sin precedentes hasta que Guns N' Roses lo igualó en 1991.

A lo largo de su carrera, Newhart se distinguió como uno de los comediantes más versátiles de su generación. Su éxito en el stand-up lo llevó a la televisión con programas como "The Bob Newhart Show" y "Newhart", que fueron grandes éxitos en CBS durante 16 años, desde 1972 hasta 1990. A pesar de varias nominaciones, su primer Emmy llegó en 2013 por su papel como el Profesor Protón en la popular serie "The Big Bang Theory". Este papel le permitió conectar con una nueva generación de espectadores y reafirmar su estatus como una leyenda de la comedia.

Nacido y criado en Chicago, Bob Newhart estudió comercio en la Universidad Loyola de Chicago y se graduó en 1952. Tras su servicio militar en el Ejército de Estados Unidos, intentó estudiar derecho, pero abandonó en 1956. Trabajó en varios empleos temporales hasta que sus monólogos cómicos captaron la atención del presidente de Warner Bros. Records, James Conkling, marcando el inicio de su prolífica carrera en la comedia.

Además de su trabajo en televisión, Newhart fue anfitrión de "Saturday Night Live" y apareció en varios episodios de "Los Simpsons", donde se interpretó a sí mismo. También tuvo un papel recurrente como forense jubilado en "NCIS". La muerte de Bob Newhart representa una gran pérdida para el mundo del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de sus innumerables contribuciones a la comedia y la televisión.