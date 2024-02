Murió Ewan MacIntosh, que interpretó a Keith Bishop en "The Office"

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocer la trágica noticia del fallecimiento del reconocido actor británico Ewen MacIntosh, a sus 50 años de edad. La agencia ‘Just Right’, representante del actor, anunció este triste suceso a través de sus redes sociales, expresando profundo pesar por la partida de este talentoso comediante.

Aunque aún no se ha revelado la causa oficial de su muerte, la agencia ha informado sobre los planes para una cremación privada destinada a familiares y amigos cercanos, seguida de un memorial en su honor más adelante en el año.

MacIntosh, reconocido mundialmente por su papel como Keith Bishop en la icónica serie de Ricky Gervais, ‘The Office’, dejó una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Su talento no se limitó a este papel, habiendo participado en diversas producciones como ‘Miranda’, ‘Little Britain’, ‘Finding Fatimah’, ‘Langosta’, ‘For the Love of Ella’, y su última aparición en ‘Nightmare on the 34th Street’.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a numerosas personalidades del ámbito artístico, entre ellas, su amigo y colega Ricky Gervais, quien lo recordó cariñosamente como un individuo sumamente gracioso y amoroso. Además, compartió recuerdos de su colaboración en ‘The Office’ con sus seguidores en las redes sociales.

Como él, muchos otros compañeros MacIntosh, se han estado manifestando y lamentando profundamente su pérdida, destacando la calidad humana del actor por encima de su fama en pantalla. Sin duda, una sensible pérdida para la industria del espectáculo y, sobre todo, para la comedia que tan bien supo interpretar.