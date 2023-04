Murray Melvin ("Torchwood") muere a los 90 años

Los fans de la serie derivada de "Doctor Who" "Torchwood" se han quedado en shock al conocer la noticia de la muerte de uno de sus protagonistas, Murray Melvin, que interpretó a Bilis Manger, a los 90 años. Varios compañeros del programa han querido expresar su pésame a través de las redes sociales.

Un amigo del actor, Kerry Kyriacos, fue el encargado de transmitir la noticia y aclaró que el intérprete "nunca se recuperó por completo" de una caída que sufrió en diciembre de 2022. El actor fue mejor conocido por la película "A Taste Of Honey" ("Un sabor a miel") de 1961, en la que interpretó a un estudiante de diseño textil gay que se hace amigo de una adolescente embarazada. El creador de "Torchwood", Russell T Davies, dijo que era un "villano maravilloso" en la serie y destacó su larga y variada carrera. Quiso compartir algunas palabras sobre el actor en su Instagram: "Vivió un siglo en el que la comprensión de su identidad cambió tan profundamente, y lo hizo con dignidad, clase e ingenio". "El último correo electrónico que me envió terminó diciendo: 'Cuídate, todavía no podemos darnos el lujo de correr riesgos'. Oh, fue sabio. Buenas noches, Murray".

John Barrowman, que interpretó el papel principal del programa, al Capitán Jack Harkness en Doctor Who y Torchwood, escribió: "Murray Melvin, siempre traía una sonrisa cálida y descarada al set de 'Torchwood' y tenía el poder de hacernos reír a todos". El director creativo Kerry Kyriacos Michael, confirmó que el actor murió en el Hospital St Thomas de Londres el viernes. Al publicar una foto en Twitter de Melvin tomando una taza de té, escribió que con "gran tristeza" anunciaba la muerte del "actor, director y archivista de teatro". Agregó: "Era uno de mis amigos más cercanos y muchos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlo lo extrañaremos".

Nacido el 10 de agosto de 1932, Melvin tuvo papeles cinematográficos en la película musical de 2004 "El fantasma de la ópera" y en las comedias "A Day In The Death Of Joe Egg" en la década de 1970 y "Smashing Time" en la década de 1960. También protagonizó varias películas de Ken Russell de la década de 1970, incluida la comedia musical "The Boy Friend" y el drama histórico "The Devils", junto con el drama de época de Stanley Kubrick de 1975, "Barry Lyndon".