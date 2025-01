La transformación del Maestro Joao a Benita marca la segunda gala de "Bake Off: Famosos al horno"

Segunda noche seguida en la que el concurso de repostería "Bake Off: Famosos al horno" ha ocupado el prime time de la primera cadena del ente público, una segunda gala marcada por la valentía de Benita (Maestro Joao), que delante de todos sus compañeros, más todo el equipo y espectadores en su casa, reveló que su transición a mujer es definitiva y la abraza con mucha seguridad, un gesto que se merece un aplauso porque no debe ser nada fácil vivir una situación así. A pesar de este momento tan emotivo, el concurso presentado por Paula Vázquez no da tregua y de 14 concursantes, tan solo quedan 12 tras dos días y dos expulsiones. Anoche, Finito de Córdoba no recibió el indulto de los jueces y le estocaron un adiós definitivo tras no mostrar evolución durante las dulces elaboraciones del concurso.

Una noche de emociones y sorpresas

La segunda entrega de "Bake Off" en La 1 estuvo cargada de emociones, humor y momentos inesperados. Tras la expulsión de Cósima Ramírez en el debut del programa, los 13 concursantes restantes se enfrentaron a nuevos desafíos en la emblemática carpa. Entre ellos destacan nombres como Isabel Gemio, Cristina Tárrega, Nagore Robles, y el Maestro Joao, quien sorprendió al anunciar su transición y solicitar ser llamado Benita. La revelación fue recibida con aplausos y un emotivo gesto del programa: un delantal con su nuevo nombre.

La velada también contó con la presencia especial de Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, quien compartió su famosa receta de magdalenas y relató cómo estás ayudaron a fomentar la unidad en tiempos difíciles. Los concursantes intentaron replicar un muñeco de nieve en forma de tarta, una tarea que dejó críticas positivas para participantes como Mario Marzo y Benita, quienes lideraron esta prueba inicial.

La segunda prueba, una de autor, puso a prueba la creatividad y la destreza de los concursantes al elaborar seis rolls con sabores originales mientras enfrentaban desafíos como sostener una cesta con ingredientes en el codo. La prueba dejó momentos tensos, como la caída de Mark Vanderloo y los errores de Isabel Gemio con la nata. A pesar de los obstáculos, Nagore, Gemio, y Benita sobresalieron, mientras que Yurena, Finito y Jefferson estuvieron entre los peores.

Finalmente, los jueces deliberaron y destacaron a Benita como la mejor de la noche, consolidándose como una de las favoritas. Sin embargo, la jornada también trajo la despedida de Finito de Córdoba, quien no logró superar las expectativas y fue eliminado. El programa avanza con grandes expectativas y un elenco que promete seguir sorprendiendo en cada entrega.