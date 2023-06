Noah Schnapp, 'Stranger Things', se muestra feliz tras celebrar su primer Orgullo LGTBIQ+

A principios de enero de 2023, el actor que interpreta a Will Byers en ‘Stranger Things’, Noah Schanpp, tomó la decisión de gritar a los cuatro vientos su orientación sexual a través de un vídeo en la famosa plataforma de TikTok. ‘’Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba", confesaba el actor haciendo referencia a su personaje en la exitosa serie de Netflix ya que ambos en la vida real y en la ficción comparten los mismos gustos personales.

"Cuando por fin les dije a mis amigos y a mi familia que era gay después de haber pasado miedo en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue 'ya lo sabíamos'", continuaba confesando por aquel entonces recibiendo el cariño y orgullo de muchos de sus compañeros de profesión y serie como Finn Wolfhard.

Casi seis meses después de aquellas palabras, el actor que se encuentra en una etapa llena de felicidad, estuvo disfrutando del Orgullo LGTBIQ+ en Nueva York junto a sus padres, Karine y Mitchell, y sus amigas, Sophie Levy y Katy Totah. Schanpp, no dudó ni un segundo en compartir su orgullo a través de sus redes sociales, el pasado 26 de junio, y con tres fotos donde se le podía ver acompañado de su madre, de una de sus amigas y solo, sonriendo en el Washington Square Park, bajo el título de ‘’recién salido del armario’’.

A pesar de su felicidad hay quienes quisieron truncarla con comentarios inoportunos y desafortunados pero compañeras de profesión quisieron salir en defensa del joven actor además de darle la bienvenida a dicha festividad. ‘’Feliz Orgullo", escribía la actriz de ‘Por 13 razones’, Katherine Langford, entre otras.