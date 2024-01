Paolo Vasile vuelve por Navidad... pero a TVE: "No quiero saber nada de la TV”

Justo se cumple un año desde que el empresario televisivo Paolo Vasile dejaba Mediaset España después de que dejara su cargo como consejero delegado el 1 de enero de 2023. Tenía que haber una buena razón para que el italiano volviera a parecer en un programa de televisión, y en este caso ha sido para hablar y muy bien, de María Teresa Campos. Sin embargo la cadena elegida no ha sido ni Telecinco ni Cuatro, sino en la televisión Pública TVE.

Ha sido durante el programa "Mañaneros" de La1 de Televisión Española presentado por Jaime Cantizano, cuando Vasile ha conectado en directo con las palabras del presentador: "Es la primera vez que interviene en un medio de comunicación desde que se marchó de nuestro país”. Vasile habló entonces de María Teresa Campos, con motivo del homenaje que se emitió el mismo viernes y que ha sido elogiado por espectadores y profesionales. Tras diez minutos de intervención en la que valoró la importancia de la periodista para la televisión en España, todavía Cantizano guardaba dos preguntas en su arsenal.

Primero quiso saber si el ejecutivo tenía alguna morriña y echaba de menos el medio. "No sé contestar. No lo sé. Es una pregunta que no me he hecho”, dijo Vasile que sí puntualizó su esperanza de que nuestra televisión echara de menos su falta, pero explicó que elevó una petición a sus allegados: "Desde el 1 de enero de 2023 he pedido a mis amigos de no decirme nada de nada de la televisión. La primera vez que veo algo de TV española es en este momento". Reconoció Vasile seguir de cerca las noticias sobre España, porque "una parte de mi corazón es española sin ninguna duda". Tajamte, confesó: "No quiero saber nada de la televisión. Cuando se deja una cosa hay que dejarla si no, se convierte uno en un fantasma”.