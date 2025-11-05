Pedro Piqueras se sincera en "En Primicia": sus momentos más duros frente a cámara

Pedro Piqueras no necesita presentación, pero esta semana se presenta como nunca antes lo había hecho. El periodista visita el programa "En Primicia" este miércoles 5 de noviembre a las 22:00 horas, en La 2 y RTVE Play, para repasar su carrera desde una perspectiva cruda, íntima y sin adornos. Lo hace con Lara Siscar como interlocutora, y con la tranquilidad de quien ya no tiene que demostrar nada a nadie.

A lo largo del episodio, Piqueras desmonta el mito del busto parlante, compartiendo momentos que definieron su ética profesional y su carácter. Uno de ellos: la huelga general del 14 de diciembre de 1988. "Ese día se paró todo, menos mi informativo", recuerda con esa mezcla de ironía y gravedad que solo domina alguien con décadas de oficio a sus espaldas.

Pero hay otra cara del periodista que muchos desconocen: en los años 70 fue cantautor de protesta, una faceta que conecta con su instinto de denuncia y con una España en plena efervescencia social. Su paso por RTVE, de la mano de su mentor Jesús Hermida, fue el arranque de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en el rostro más confiable de los informativos de este país.

Uno de los momentos más duros que relata en "En Primicia" es el dilema ético de 1991: emitir o no las imágenes del atentado de ETA contra Irene Villa. "La televisión también tiene memoria, pero hay que saber cuándo mostrarla y cuándo proteger", afirma. En el programa, volverá a hablar de aquel episodio cara a cara con la propia Irene Villa.

La entrevista también repasa su llegada a Informativos Telecinco, donde logró lo que pocos consiguen: liderar audiencias con rigor, sin gritar y sin ceder al sensacionalismo. Piqueras no solo informa; representa una forma de ejercer el periodismo donde la credibilidad se gana con tiempo, coherencia y silencio cuando hace falta.

"En Primicia" continúa así su segunda temporada con un perfil de alto voltaje. Tras nombres como Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo o Iñaki Gabilondo, este episodio dedicado a Pedro Piqueras es una cita obligada para quienes todavía creen en el periodismo como una expresión cultural comprometida con la verdad.