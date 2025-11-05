Nathalie Seseña, Berta en 'La que se avecina', sueña con una serie spin-off de los Recio: "Es viable y Jordi Sánchez estaría encantado"

Con la llegada de la decimosexta temporada de la serie en Amazon Prime Video, la vuelta de la ficción en televisión nacional y la multitudinaria emisión en cines Yelmo del capítulo 200,Nathalie Seseña, Berta en 'La que se avecina', sueña con una serie spin-off de los Recio junto a Jordi Sánchez (quien interpreta a Antonio Recio en la ficción de los hermanos Caballero). La actriz madrileña se ha sincerado sobre su papel en 'La que se avecina' en una reciente entrevista al medio El Confidencial, anhelando un spin-off de su personaje, comentando que "es viable y que Jordi Sánchez estaría encantado".

Nathalie Seseña celebra la evolución de Berta y no descarta un spin-off de los Recio

Nathalie Seseña, que da vida a la inolvidable Berta Escobar en 'La que se avecina', reconoce que un spin-off centrado en los Recio sería perfectamente viable. La actriz considera que tanto su personaje como el de Antonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez, son retratos muy reconocibles de la sociedad y tienen todavía mucho que ofrecer. “Son personajes maravillosos, con un recorrido enorme”, asegura, y confiesa que tanto ella como su compañero estarían encantados de retomarlos en una historia propia. Además, Nathalie Seseña valora el cariño del público, que sigue pidiendo nuevas temporadas tras tantos años, algo que considera “un regalo enorme” y una motivación para seguir creciendo profesional y personalmente dentro de la serie.

Temporada 16 de 'La que se avecina' Amazon Prime Video

Respecto a la evolución de Berta, Nathalie Seseña destaca que ha sido uno de los aspectos más gratificantes de su trayectoria en 'La que se avecina'. El personaje, que comenzó como una mujer devota y sumisa dentro de un matrimonio conservador, ha experimentado una transformación profunda marcada por la soledad, las dudas de fe y la búsqueda de independencia. “Berta ha dejado de ser la esposa abnegada y ahora se planta ante su marido, se empodera y toma las riendas de su vida”, explica la actriz. Para ella, esta evolución demuestra el cuidado de los guionistas por mantener vivos a los personajes y permitir que crezcan al mismo ritmo que los propios actores.