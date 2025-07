Pepa Bueno contenta de "cerrar el círculo" tras convertirse en la nueva presentadora del Telediario 2 de RTVE

RTVE ha sorprendido con la llegada de Pepa Bueno a los Informativos del ente público tras la salida de la periodista pacense del grupo Prisa, tras su adiós a la Cadena Ser y como directora de El País. José Pablo López le ha dado la bienvenida en redes sociales esta mañana, publicando un video de Pepa Bueno charlando en 'Mañaneros 360' con los maestros de ceremonias del magacín de actualidad política y social de La 1, Javier Ruiz y Adela González.

Pepa Bueno ha manifestado su entusiasmo por regresar a TVE en una intervención en 'Mañaneros 360', tras ser confirmada como nueva presentadora del Telediario 2 a partir de la próxima temporada. “Traigo mucha emoción y mucha ilusión por estar aquí de nuevo, en esta redacción donde crecí profesionalmente y me hice la periodista que soy”, expresó con visible satisfacción. La periodista, que ya ocupó ese mismo cargo entre 2009 y 2012, considera este regreso como un momento simbólico en su trayectoria: “Es como cerrar un círculo, volver a donde aprendí el oficio y me convertí en la periodista que soy”. Bueno subrayó que su objetivo es ofrecer un informativo que vaya más allá del resumen diario: “Queremos hacer un Telediario que permita una mirada profunda a los grandes temas, que se detenga en los detalles y esté muy atento a la actualidad, porque la actualidad no tiene horas”. También agradeció el “excelente trabajo” de Marta Carazo, a quien relevará en el cargo.

Una trayectoria intachable

Pepa Bueno (Badajoz, 1963) cuenta con una sólida trayectoria en el periodismo español. Comenzó en RNE Extremadura, donde fue ascendiendo hasta convertirse en jefa de informativos en RNE Aragón y posteriormente en Madrid. En 1991 se incorporó a TVE, iniciando una etapa clave en su carrera: dirigió y presentó informativos regionales en Andalucía y Madrid, además del magacín Gente, el espacio político Los Desayunos de TVE, y el programa matinal Esta Mañana. Entre 2009 y 2012, presentó la segunda edición del Telediario. Tras su etapa en RTVE, desarrolló nuevos proyectos en medios como Cadena SER ('Hoy por Hoy', 'Hora 25'), Mediaset ('Un tiempo nuevo', 'Viajando con Chester') y en la prensa escrita como directora de El País, cargo que ocupó durante los últimos cuatro años. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Ondas, el Cerecedo, el Salvador de Madariaga y la Medalla de Extremadura en 2009.