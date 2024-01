Una periodista española concursante de 'GH VIP' de Telemundo

Los realities internacionales siguen apostando por rostros conocidos españoles. ‘Grande Fratello’, el ‘Gran Hermano’ italiano ya apostó por Aída Nízar y Oriana Marzolli en su día, al igual que los realities chilenos lo hicieron con varios rostros españoles como la propia Marzolli, Pascual o Gala Caldirola.

Esta vez le ha tocado a Cristina Porta, la periodista de Mediaset que ya había participado en ‘Secret Story’ quedando como segunda finalista, y en ‘¡Vaya vacaciones!’, donde ganó junto a Jorge Pérez. La de Lérida comunicó su marcha en ‘For Fans’, el videopodcast que comparte con Maestro Joao en Mitele Plus. “No es un adiós definitivo. Es un hasta pronto. A lo mejor vuelvo”, decía dejando la puerta abierta a un futuro regreso, pero dando a entender la ilusión que siente hacia este nuevo proyecto. “Algo superbueno, que me hace muchísima ilusión y que es un cambio en mi vida brutal”.

Tras estas palabras se ha desvelado el destino de la publicista. La catalana pone rumbo a México para participar en ‘La casa de los famosos’, que es similar al ‘GH VIP’ pero de la versión de Telemundo. “¡Prepárense! Ella llega a ponerle mucha actitud a esta competencia. ¿Dónde están los fans de nuestra nueva confirmada Cristina Porta?”, publicaba el perfil del formato en sus redes sociales cuya edición comienza el próximo 23 de enero.