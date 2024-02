La princesa Leonor y Yolanda Díaz visitan a "Más de uno" en LA RAZÓN

Qué sería de la vida si no le pusiéramos una dosis de humor y en «Más de uno» saben hacerlo y muy bien. Ayer, en la sección más gamberra del programa de Alsina, Leonor Lavado, Goyo Jiménez y Agustín Jiménez trajeron hasta LA RAZÓN un buen menú de carcajadas.

Tras un breve repaso de los pequeños actores Alejando y Luna que desde su inocente visión del mundo seleccionaron los temas que al día siguiente deberían ser portada de periódico, tomaron asiento la «creme de la creme» de la esfera política y social patria. La vicepresidenta María Jesús Montero, Carmen Lomana, Tamara Falcó y la princesa Leonor se colaron en las ondas a través de la divertida humorista Leonor Lavado: «Para mí es un ‘‘lehonor’’ estar aquí en LA RAZÓN que celebra este año su 25 aniversario», dijo con la voz institucional de la heredera.

«El fuerte del humor en la radio es la complicidad con el resto de los compañeros, al no tener imagen y no verse los gestos, es muy importante el buen ambiente entre nosotros, pasarnos la pelota, seguir el guion y también salirnos de él e improvisar. La radio es un espacio mucho más íntimo». Para esta humorista que triunfa también en las redes sociales «cada personaje que imito es muy especial. Por ejemplo, la ministra Montero tiene mucho nervio y garra, y la ministra Yolanda Díaz que siempre usa el inclusivo..., cada uno tiene su punto y son muy divertidos». En un descanso para la publicidad, Lavado nos cuenta que para prepararse cada uno de sus papeles puede invertir «desde unas horas a varios días». «No siempre es igual. Depende de cómo lo pueda encajar con mi voz, empaparme de ellos. También hay veces que tengo que darles tiempo y dejar que se oxigenen». Para ella, lo bueno de esta sección que tienen en «Más de uno» es que, entre los humoristas «lo pasamos fenomenal y eso le llega al oyente».

Comparte su opinión Goyo Jiménez, que tras rapear a Carmen Calvo levantando risas en el auditorio de LA RAZÓN, nos cuenta que, lamentablemente, «el humor está en vías de extinción en todos los medios ya que es un animal complicado de dominar y algunos piensan que es mejor no dejarlo aparecer porque se puede volver contra el propio expositor. La gente prefiere evitar problemas».

Sin embargo, Carlos Alsina, gran defensor de este género, no duda en darles voz. «En esta radio tenemos un oasis gracias a Alsina porque es muy aficionado de los humoristas. Parece un tío serio y reservado, pero gusta mucho de la ironía, el humor, la sátira. Nos da mucha cancha y toda la libertad del mundo. No he tenido nunca la más mínima indicación de lo que tenemos que hacer y eso no me había pasado nunca».

Las risas continúan y llega el turno de Agustín Jiménez, que aterriza en LA RAZÓN flauta en mano para hacer una versión propia de la sintonía de su sección. «Aquí tenemos una apertura, como en el jazz, en la que cada uno de nosotros tiene su tono e instrumento y luego hay improvisación. A veces, la sección que te tiras horas preparando al final ni va porque hay salseo y no pasa nada», dice el humorista que, junto a sus compañeros, hacen especial mención a la labor de guionistas de «Más de uno».

«Yo diría que en esta sección Alsina es nuestro bajo continuo. Él tiene mucho humor británico, pero, al mismo tiempo, sabe mantener la parada de la locura», dice Agustín, quien compara a su «troupe» con el dúo cómico de Dean Martin y Jerry Lewis. «Este último era muy joven y muy loco, pero Martin le sometía a un ritmo... Alsina es nuestro Martin, le necesitamos porque si no esto sería una jaula de grillos».

Tras los humoristas llega Sergio del Molino con «Biblioterapia» para recomendar buenos libros y sumergirnos en el apasionante mundo lector, para después dejar que Josemi Rodríguez-Sieiro ponga la guinda del día a «Más de Uno» y dejarnos un buen sabor de boca con el mejor corazón.