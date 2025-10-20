DAZN revoluciona el mercado del streaming deportivo en España con ofertas en fútbol, baloncesto y F1

DAZN transforma el panorama del streaming deportivo en España con una oferta renovada que incluye fútbol, baloncesto y Fórmula 1. La plataforma refuerza su catálogo con competiciones nacionales e internacionales, nuevas modalidades de suscripción y mejoras en la calidad de transmisión. Con esta estrategia, DAZN se consolida como referente en la emisión digital de contenidos deportivos en nuestro país.

DAZN ha lanzado una ambiciosa campaña anual de descuentos en sus tres planes más populares: Fútbol, Motor y Premium, con el objetivo de fidelizar a los aficionados y reforzar su liderazgo en el streaming deportivo en España. El plan Fútbol reduce su precio de 19,99 € a 9,99 € al mes e incluye cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, toda la LaLiga Hypermotion, así como encuentros de la Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga F y la NFL, además de contenidos de Eurosport y Red Bull TV. El plan Motor, también rebajado a 9,99 € mensuales, ofrece la cobertura completa de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK, DTM y otros campeonatos internacionales, junto a análisis, documentales y programas especiales dedicados al automovilismo. La mayor rebaja llega con el plan Premium, que pasa de 31,99 € a 19,99 € al mes, e integra todo el contenido de los dos anteriores, sumando competiciones como la NBA, la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa. Estas ofertas, válidas con permanencia anual, reflejan la apuesta de DAZN por ofrecer más deporte, mejor precio y una experiencia unificada para los verdaderos apasionados del deporte.

Estos son los rebajados precios de los nuevos planes de DAZN