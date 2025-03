Se activa un nuevo protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025'

Uno de los momentos más comentados de lo que llevamos de edición del reality de Telecinco es el regreso a España de Terelu Campos. Tras 18 días de concurso, y después de haber activado en dos ocasiones el protocolo de abandono, la participante decidió dar por finalizada su etapa en Honduras. "No puedo. De verdad. No puedo físicamente más. Me voy a ir", comentó al resto de compañeros.

Ahora, 'Supervivientes 2025' se enfrenta a una jornada decisiva en la que habrá la primera expulsión definitivade Playa Misterio. Además, esta decisión se tomará de una manera muy especial ya que, de manera sorprendente, se ha decidido cambiar la forma de votación. Hasta ahora el público escogía a la persona que se quería expulsar y ahora debe apoyar a quien quiera que continúe en Cayos Cochinos.

Rosario Matew activa el protocolo de abandono

A pocas horas de que se celebre un nuevo programa del reality show de Mediaset, 'Conexión Honduras' (22:00 horas en Telecinco), la cadena ha publicado a través de sus redes sociales un vídeo de tan solo 10 segundos en el que se puede ver a Rosario Matew hablando con una persona de la organización: "Después de pensarlo mucho, toda la noche...llevo toda la semana mal".

"Siento que ya no puedo más. Quiero irme a casa", fue su contundente mensaje. Posteriormente, la persona de 'Supervivientes 2025' le preguntó si estaba segura y ella afirmó con un "sí" muy rotundo. Eso sí, para comprobar si ha sido una situación puntual o una decisión definitiva que trastoque los planes del programa deberemos estar pendientes a la emisión de esta noche presentada por Sandra Barneda que empezará media hora antes en Mitele Plus.

'La Liga de los Dioses' y El Oráculo de Poseidón''

Por otro lado, durante el programa viviremos muchas emociones fuerte y, además, los concursantes de Playa Calma y Playa Furia disputarán la tercera cita de la 'Liga de los Dioses': tres juegos y una suculenta pizza como recompensa. "El primer juego pondrá a prueba su velocidad con los pies atados antes de afrontar un rompecabezas. Los mejores participarán en el segundo juego, en el que tendrán que buscar a ciegas una figura. Y los que lleguen al tercer y último juego, tendrán que demostrar rapidez y fuerza para alcanzar en el agua un tridente sumergido, elevarlo a una plataforma y clavarlo en su cúspide", explica Mediaset en un comunicado.

Por último, la cadena informa de que "se abrirá el 'Oráculo de Poseidón' para abordar las situaciones más destacadas de las últimas horas de supervivencia". Seguramente, sea en este momento del programa cuando Telecinco desvelará la decisión definitiva de Rosario Matew y hablará con ella para conocer más detalles sobre el motivo de activar el protocolo de abandono.