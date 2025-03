Sandra Barneda se emociona al hablar sobre 'Universo Calleja'

El aventurero leonés Jesús Calleja ha estado en el foco de la noticia por su viaje al espacio. Un hecho histórico que dio la vuelta al mundo y que en España tuvo una gran repercusión mediática. Ahora, unas semanas más tarde, y aprovechando este tirón, Mediaset anuncia el estreno del programa denominado 'Universo Calleja'. La primera emisión se llevará a cabo este próximo miércoles a las 23:00 horas en Telecinco.

Durante las diferentes promociones acerca de este nuevo contenido, ha trascendido que en esta ocasión los invitados a hacer un "viaje increíble" junto al presentador serán un grupo variopinto de famosos: Sandra Barneda, Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco, Omar Montes, Carlos Latre y The Grefg. El viaje les llevará a las montañas de Nepal y las risas están aseguradas.

Jesús Calleja acude al programa sobre 'Supervivientes 2025'

Con motivo del estreno y para generar mayor interés acerca de la primera emisión de 'Universo Calleja', el aventurero leonés ha acudido al programa sobre 'Supervivientes 2025' denominado 'Conexión Honduras'. El motivo de su presencia radica en que la presentadora de este contenido es Sandra Barneda, una de las participantes en este apasionante viaje.

De hecho, le presentó de la siguiente manera: "Esta noche, tenemos la visita de un buen amigo mío que ha decidido estar aquí conmigo porque se lo merece con el pedazo de programa que tiene". Además, sobre el programa de Jesús Calleja, aseguró: "No sé ni cómo definir lo que vais a ver. Es algo que creo que no hemos visto en televisión".

Emoción y risas en 'Universo Calleja'

"Primero, por lo que yo personalmente viví, vivimos momentos espectaculares, lo que se generó con Antonio Orozo, Ágatha Ruiz de la Prada y Carlos Latre. Yo solo decía una cosa, si Agatha no se queja, yo no me puedo quejar y no se quejó", apuntó acerca de una de las cuestiones más destacadas de estas nuevas emisiones.

Igualmente, ambos comenzaron a recordar algunos de los grandes momentos que se vivieron en ese viaje. Eso sí, sin desvelar nada. Antes de fundirse en un sentido abrazo, los dos protagonistas no dudaron en destacar esta nueva entrega de 'Universo Calleja' como un contenido en el que "las emociones y las risas están aseguradas".

Por último, Jesús Calleja aseveró: "Cuántas cosas nos pasaron, cuánta verdad y amistad, el vínculo que generamos... nunca tantos invitados relevantes han estado en una aventura de estas dimensiones". Mientras que Sandra Barneda concluyó: "Y tan desnudos emocionalmente como lo estuvimos y lo que conseguidos y dijimos allí, eso es gracias a ti, amigo".