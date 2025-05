Alaska, la extraordinaria madrina del nuevo disco de Aitana: "Estas cosas no las suelo hacer"

Este 2025, Aitana vuelve a la música por todo lo alto. Tras un 2024 en el que la artista se centró en sacar adelante su proyecto audiovisual 'Metamorfosis' y la gira de su tercer álbum 'Alpha', la cantante catalana ha apostado todo al color azul para esta temporada de primavera-verano. 'Cuarto azul' es, valga la redundancia, el cuarto álbum de estudio de Aitana, y podrá escucharse a partir de medianoche en plataformas digitales.

Si bien esta noche acudirá a 'El Hormiguero' para anunciar la inminente salida al mercado del disco, esta semana ha tenido lugar un evento clave dentro de la hoja de ruta de 'Cuarto azul'. El pasado 27 de mayo, la ex triunfita congregaba a sus fans en el Movistar Arena de Madrid para una experiencia que nunca había llevado a cabo: una 'listening party'. Los asistentes al evento pudieron escuchar todo el disco en primicia antes de su lanzamiento, y Aitana dedicó un rato a charlar tanto con sus colaboraciones dentro del proyecto como con los fans.

Precisamente, una de estas colaboraciones ha dejado con grandes expectativas a la comunidad fan de la cantante. 'La chica perfecta', última canción del álbum, es un tema interpretado por Aitana junto a Olvido Gara, popularmente conocida como Alaska. La vocalista de Fangoria estuvo presente el martes en el evento de Aitana, y estos días ha podido expresar su ilusión por formar parte del proyecto de la joven estrella del pop español.

Todo un privilegio

La música hizo que el camino de las artistas se cruzara, tal y como confesaba Gara en una entrevista a LOOK. "Ella y yo nos conocimos a partir de que ella viniera a un concierto de Fangoria y descubriera que interpretamos una de sus canciones, 'En el coche'. Yo creo que empezó ahí una línea de empatía más allá de que cuando alguien es cantante y te gusta y ya", compartió.

Sin embargo, según Alaska, el momento decisivo llegaría durante el documental de 'Alaska Revelada'. "De repente me llamó y me dijo: "Tengo una canción que creo que solo puedo hacer contigo, no es por presionarte, pero si no es contigo no la voy a sacar". Yo lo entendí, acepté y encantada de la vida", contó, dando así paso a la creación de 'La chica perfecta'.

Respecto al hecho de aparecer con otro artista en un tema, Alaska quiso aclarar que no era algo que estuviera acostumbrada a hacer: "Es una persona muy normal. Estas cosas de las colaboraciones… Yo no las suelo hacer, las que hago son si canto con Raphael, son artistas que admiro, como Aitana, que escucho sus canciones", añadió.

Para finalizar su entrevista, la cantante fue preguntada acerca de las críticas que Aitana había ido recibiendo recientemente. "Empatizo con ella porque empezó a contarme, yo le empecé a contar… Son momentos muy distintos de la vida pero yo, de repente, a los veinte años, que estaba en Bola de cristal, pues no estaba bien. No entiendo mucho que estas tonterías de que cada cosa que haga un artista hoy en día… Me alegra muchísimo no ser joven en este momento", compartió Alaska, expresando su apoyo a la cantante catalana y su alegría por el éxito garantizado de 'Cuarto azul'.