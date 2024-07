Alba Carrillo carga contra Telecinco y 'Supervivientes All Stars'

Alba Carrillo ha vuelto a expresar su descontento con Telecinco, calificando a la cadena de “ponzoñosa” y acusándola de "cinismo" por las alusiones indirectas a su relación con Jorge Pérez en el programa 'Supervivientes All Stars'. Carrillo, quien actualmente trabaja en 'D Corazón' de TVE, ha utilizado sus redes sociales para manifestar su indignación.

La modelo ha criticado que se mencionen incidentes del pasado, como la relación amorosa que tuvo con Jorge Pérez hace casi dos años durante una fiesta de la productora Unicorn Content. Este evento ocurrió cuando ambos eran parte del programa 'Ya es mediodía'. Aunque la modelo ha hablado anteriormente contra Telecinco y figuras destacadas de la cadena, como Ana Rosa Quintana, esta vez ha utilizado un tono aún más severo.

A través de su cuenta Instagram, la exconcursante de 'Bake Off: Famosos al horno' ha compartido su frustración, refiriéndose a Telecinco como "la cadena ponzoñosa" y acusándola de utilizar su nombre de manera indirecta para generar contenido. Ha señalado específicamente el percance de Bosco Martínez Bordiú en la “noria infernal” de 'Supervivientes All Stars' y las referencias a las “tentaciones” de Jorge Pérez. Además, ha mencionado la participación de Olga Moreno en el reality, criticando la narrativa que la cadena ha construido en torno a estos eventos.

Publicaciones de Alba Carrillo criticando a Telecinco y a 'Supervivientes' Instagram

Carrillo ha sido tajante en su mensaje: “Haced audiencia a vuestra costa. Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz”. La modelo ha instado a la cadena a no utilizar su nombre para generar ingresos y ha expresado su cansancio por ser etiquetada y mencionada cada vez que se emite 'Supervivientes'. Además, ha advertido que tomará “medidas legales para cualquiera que atente contra mi honor y diga cosas que no pueda demostrar”. Asimismo, la modelo ha dirigido sus críticas hacia Jorge Pérez y su esposa, acusándolos de intentar "blanquear al infiel y a la Santa" y de contribuir a que ella perdiera su trabajo mediante amenazas de demandas. “Ahora es mi turno. Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz”, ha concluido Carrillo.

A pesar de su turbulenta relación con Telecinco, Alba Carrillo ha continuado su carrera fuera deMediaset, consolidándose en La 1 de TVEy participando en programas como 'Bake Off' y 'El cazador All Stars'. Además, colabora en 'D Corazón' y en la versión española del reality 'Jugando con fuego' para Netflix, demostrando su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria televisiva.