Para Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos es un “meme de culto” para Mediaset

El regreso de Terelu Campos a Mediaset como colaboradora del programa "De Viernes" ha generado numerosas reacciones entre los espectadores y sus compañeros de cadena. Uno de los más destacados ha sido Jorge Javier Vázquez, quien el pasado 28 de junio siguió atentamente el encuentro entre Terelu y su yerno Carlo Costanzia en prime time.

Un símbolo de Mediaset

El presentador de Telecinco ha compartido sus impresiones en su blog de Lecturas, dedicando su última entrada a la entrevista de Carlo Costanzia y al retorno de Terelu a la cadena. "Me alegra volver a ver a Terelu en Mediaset. Es su casa. Y la mía. Y la de muchos amigos y compañeros con los que me volveré a encontrar porque, como decimos en Catalunya: 'Roda el món i torna al Born'", escribió Jorge Javier, utilizando un dicho catalán que expresa que, al final, el hogar de todos ellos está allí. Jorge Javier no se limita a celebrar la vuelta de Terelu, sino que también ensalza su figura como personalidad televisiva. "Me llamó la atención que Alejandra Rubio dijera que le impresionó conocer a Mar Flores. Pues chica, que no te la dé que tampoco es Carmen Martín Gaite. Es más: da mucha más impresión tu madre, que ya es toda una leyenda, un meme de culto, un personaje de primera. Pero a veces nos cuesta valorar lo que tenemos en casa", comenta, añadiendo un toque de humor y admiración hacia Terelu.

Palos para su yerno

En la misma entrada del blog, Jorge Javier también analiza la entrevista a Carlo Costanzia, destacando su actitud despreocupada ante la opinión pública. "Le importa muy poco lo que digan de él. Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva la razón porque tiene pinta de escuchar poco. Lo cual no es malo siempre y cuando seas guapo", observa el presentador. Jorge Javier concluye con una reflexión sobre el atractivo físico de Carlo: "Los hombres como Carlo no hace falta que hablen. Incluso diría yo que es mejor que no lo hagan. A mí me pilla uno así siendo jovencito y lo dejo todo. Ahora saldría corriendo porque me cuesta aceptar que mi novio sea más guapo que yo", expresa con su característico sentido del humor.