Alba Carrillo, de la televisión a "presentar" en Netflix

Si había alguna duda, Netflixse ha encargado de despejarla. La plataforma de streaming americana ha confirmado que Alba Carrillo será la "falsa presentadora" de la primera edición española de "Jugando con fuego". Este papel, aunque no es el de la presentadora principal, será significativo para la modelo y presentadora.

El anuncio ha sido realizado a través de un tuit de Netflix, acompañado de un vídeo donde Carrillo es presentada como la "falsa presentadora de 'Maestros de la seducción'". Esta figura es un guiño humorístico a un reciente meme sobre Carrillo, donde se la consideraba un "personaje histórico" en tono jocoso. La anécdota detrás de este meme surgió en el podcast 'Grupete de amigos'. Uno de los guionistas del programa compartió una cita con un profesor de Historia que le preguntó cuál era su personaje histórico favorito. El guionista respondió "Alba Carrillo", lo que provocó el enfado del profesor. Carrillo se unió a la broma, enviando un audio al historiador justificando su inclusión como personaje histórico.

En cuanto al reality "Jugando con fuego: España", la participación de Carrillo fue adelantada hace algunas semanas por los medios. Aunque inicialmente se sugirió que Carrillo presentaría el concurso, se aclaró que su rol será más limitado y específico. Ella no será la presentadora principal del programa, sino que su papel será el de atraer a la audiencia y a los concursantes, presentando el formato de manera puntual al inicio. Este papel de "falsa presentadora" implica que Carrillo introducirá a los concursantes en lo que ellos creen es un programa llamado 'Maestros de la seducción'. Sin embargo, rápidamente descubrirán que están en 'Jugando con fuego', un reality donde deben abstenerse de cualquier acto sexual para ganar un premio en efectivo.

El formato de 'Jugando con fuego', que se ha mantenido consistente en sus versiones internacionales, incluye a diez concursantes, generalmente cinco hombres y cinco mujeres, que creen estar en unas vacaciones de fiesta. La verdadera premisa, sin embargo, les impone la restricción de no tener relaciones sexuales, y cualquier infracción reduce el premio monetario final. Alba Carrillo no continuará como presentadora ni como voz en off durante el transcurso del programa. Su aparición será limitará a ser breve pero estratégica.