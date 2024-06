La falta de respeto en directo de Carlos Costanzia a Ana Rosa Quintana

“De viernes” recibió ayer a un invitado muy especial. Carlos Costanzia, quién está en boca de todos por el futuro hijo que espera con la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, fue el gran tema de conversación que hubo en el programa nocturno de los viernes de Telecinco. Además del embarazo, Carlos no dudo en arremeter contra Ana Rosa Quintana, palabras que no sentaron nada bien al seno del programa.

Ana Rosa no dudo en cuestionar a la pareja

A pesar de renegar de los medios de comunicación en un principio, Carlos Costanzia accedió finalmente a la rueda de preguntas que le organizaron en “De viernes”, centradas la gran mayoría de ellas a su futura paternidad con Alejandra Rubio. Costanzia, quién se le vio más animado a cada pregunta que pasaba, no dudo en arremeter contra Ana Rosa Quintana y las polémicas palabras de la presentadora sobre la relación de él con la hija de Terelu Campos: “Van a vivir de las exclusivas. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de las exclusivas y no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro… ¿La primera noche se quedó embarazada?”, fueron las palabras de la maestra de ceremonias de las tardes de Mediaset que obtuvieron respuesta, y bastante hiriente, de Carlos Costanzia.

Duro y muy directo

“Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, que poca educación dar cierto tipo de opiniones. La primera noche no sé… Si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuándo se hace y cuándo no”, fue la contestación de la pareja de Alejandra Rubio, la cual fue rápidamente reprimida por los presentadores y contertulios del programa. “No, Carlo, no hay que entrar en ese juego”, le indicó la maestra de ceremonias del espacio de Mediaset Beatriz Archidona mientras que el contertulio y paparazzi, Antonio Montero, fue más allá que una simple reprimenda y defendió a capa y espada a la presentadora de “TardeAr”: “No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea”, fueron las palabras de Montero, a las cuales se defendió el propio Carlos reiterando que él no va a vivir de las exclusivas.