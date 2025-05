Alberto Núñez Feijóo, en 'El programa de Ana Rosa': "Estamos pasando el momento de más dificultad de la democracia española"

Las mañanas de Telecinco arrancan su jornada, de manera diaria, con uno de los contenidos más habituales en su parrilla: 'El programa de Ana Rosa'. El proyecto presentado por la prestigiosa periodista Ana Rosa Quintana aborda la actualidad política desde su mirada, comenzando con su Editorial, y con la ayuda de sus colaboradores.

Además, y como también es de manera habitual, suelen acudir protagonistas para hacer unas entrevistas más directas y personales durante unos minutos. En la última emisión, la presentadora del programa ha tenido la posibilidad de hablar sobre todo lo que sucede en nuestro país con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Declaraciones de Feijóo

Una de las frases más destacadas de la conversación ha sido cuando el político se ha referido a la actualidad de España de la siguiente manera: "Estamos pasando el momento de más dificultad de la democracia española". Igualmente, otro de los momentos clave ha sido cuando ha lanzado la siguiente sentencia sobre Pedro Sánchez y su partido: "El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado".

Además, también ha querido dar su opinión sobre por qué Sánchez no ha convocado elecciones: "Si le interesase su país, Sánchez lo habría hecho. Pero a Pedro Sánchez no le interesa. No todo vale y no podemos seguir viviendo en una anomalía política como lo estamos haciendo. Hay políticos que son de fiar y honesto. La inmensa mayoría del pueblo español es decente y lo que no puede tener es un Gobierno indecente".

Sobre cuestiones relacionadas con el PP

Por otro lado, el político fue preguntado sobre la postura que adoptaría su partido si necesitase los votos de Junts y del PNV para gobernar: "Me conocen y pasó el 23 de julio del año 2023, por eso Pedro Sánchez es presidente. Todo lo que esté en contra de nuestra Constitución y del Estado de Derecho no lo vamos a aceptar. Si queremos un cambio y que se marche Pedro Sánchez, si coge una papeleta del PP eso pasará. Si la coge de otro partido, podemos tener una carambola".

Además, al ser cuestionado sobre si hará un pacto con VOX de cara a las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, respondió de manera muy contundente: "Yo quiero diez millones de votos. Nuestro objetivo principal es gobernar en solitario y es lo que yo pretendo hacer".

Por último, y teniendo el cuenta la situación actual política en España, Ana Rosa Quintan le preguntó sobre la posibilidad de hacer una moción de censura al Gobierno. "Una moción de censura es una ratificación del presidente del Gobierno. Lo que está claro es que la situación política española en este momento es una situación inédita", concluyó.