El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este jueves a Valencia para mantener un encuentro con representantes de las tres principales asociaciones de víctimas de la DANA que azotó la provincia el pasado 29 de octubre. Esta catástrofe dejó un trágico saldo de 228 personas fallecidas y afectó a cientos de miles de ciudadanos, especialmente en la comarca de L’Horta Sud. La reunión se celebrará a las 11:30 horas en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, donde Sánchez se reunirá con miembros de la Asociación de Damnificados por la DANA de L'Horta Sud, la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y la Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre. La cita tiene como objetivo escuchar las demandas de los afectados y valorar futuras medidas de apoyo. Acompañarán al presidente la ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, así como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Esta visita pretende reforzar el compromiso del Ejecutivo con la reparación y atención a las víctimas de una de las tragedias naturales más graves registradas en la región. Sin embargo, ha tardado siete meses en producirse esta reunión con los afectados de la DANA, pretexto que le ha servido a Ana Rosa Quintana de cargar contra el líder del ejecutivo nacional, tildándolo de "cobarde".

"Una situación que no es propia de la cuarta economía de Europa"

Mientras que la mesa de tertulia política analizaba la reunión que tendrá en unos minutos Pedro Sánchez, la maestra de ceremonias del programa matinal de Telecinco ha aprovechado para exponer su punto de vista siete meses después de que se produjera la catástrofe meteorológica, que sumado a la inacción política, provoco graves daños en diversas localidades valencianas como por ejemplo Catarroja o Paiporta. Ana Rosa Quintana ha comentado que "se reunieran primero en Europa con Von der Leyen que con Sánchez le parece increíble al igual que las calles valencianas sigan así, hechos que no son propios de la cuarta economía de Europa". Además, Ana Rosa Quintana ha calificado de "cobarde" a Pedro Sánchez por no pisar la zona cero de la DANA y también tuvo un mal calificativo para el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considerando que es "repugnante" que aún no se haya reunido con las víctimas de su Comunidad.