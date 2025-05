Melody se sincera en 'El programa de Ana Rosa' y desmiente todos sus rumores tras Eurovisión

Melodytenía muchas ganas de demostrar su gran habilidad encima de un escenario y esto quedó palpable el sábado a pesar de su nefasta clasificación durante la final de Eurovisión, que catapultó a Israel pero que finalmente no pudo contra Austria, que se alzó con su tercer micrófono de cristal con la canción 'Wasted Love' de JJ, recogiendo el testigo de Udo Jürgens con 'Merci, chérie' y Conchita Wurst con canción 'Rise Like a Phoenix'. Ya en España, la artista sevillana ha salido a la luz tras varios días en su casa de Mijas (Málaga) y ha hablado con la prensa, entre ellos, 'El programa de Ana Rosa', que ha recogido las declaraciones de la representante de nuestro país en el último certamen de la canción.

Melody deja de esconderse

Melody ha salido al paso de los rumores tras su participación en Eurovisión y ha querido dejar claro que no está ni desaparecida ni afectada por lo sucedido. “No estoy mal, ni estoy enfadada, ni nada. No hemos ido, hemos hecho nuestro trabajo y me he venido orgullosa”, afirmó con rotundidad a las puertas de su casa. La artista andaluza pidió tranquilidad a los medios y a sus seguidores, asegurando que ofrecerá explicaciones más detalladas próximamente: “Ya lo hablaré en la rueda de prensa… y únicamente para mí es incómodo porque yo no estoy acostumbrada a esto”. A pesar de la presión mediática, insistió en que se encuentra bien y solo ha querido tomarse un respiro: “Yo estoy muy bien, estoy en mi casa y disfrutando de mi familia, intentando estar tranquila”.

No hay problemas con RTVE

Respecto a las especulaciones sobre una posible ruptura con RTVE o arrepentimiento por acudir al festival, Melody fue clara: seguirá trabajando con su equipo y no se arrepiente de nada. “Yo soy un artista y soy cantante, y a lo que me dedico es a cantar”, recalcó con firmeza. También respondió con sentido del humor a la insistencia de los periodistas en su domicilio: “Que queráis estar en mi puerta… yo lo que puedo hacer es ofrecer un agüita, algo fresquito. Pero es que no hay chonis, hay dramas”. Además, confirmó que la rueda de prensa será organizada junto a RTVE: “No, con ellos. E invitamos a todos los compañeros a que vengan”. Con una sonrisa, se despidió enviando cariño: “A toda España y al mundo entero, que quiero para reventar”, ha espetado en 'El programa de Ana Rosa'.