Un alcalde monta en cólera e insulta a los vecinos del pueblo más cercano: "Neandertales traumados..."

Francisco García Avilés, alcalde de Puente de Génave y representante de Vox, ha desatado una fuerte polémica tras realizar insultos ofensivos hacia los habitantes de La Puerta de Segura, un municipio vecino de 2.200 habitantes en la provincia de Jaén. Los comentarios, difundidos a través de redes sociales, han generado indignación tanto entre los residentes como en el ámbito político.

En sus publicaciones, el alcalde utilizó expresiones como "neandertales traumados", "anormales" y "tontos", refiriéndose a militantes socialistas de La Puerta de Segura. Uno de los mensajes más controvertidos incluía frases despectivas como: "Mete la cabeza en la cisterna del váter y tira de la cadena" y "sois un virus de anormales propagado por toda la comarca". Estas palabras, cargadas de desprecio, han suscitado respuestas airadas en redes sociales por parte de los afectados.

Francisco García Avilés, alcalde de Vox en Puente de Génave Vox Jaén

María Jesús, vecina de La Puerta de Segura, ha expresado su malestar en el micrófono del programa 'Mañaneros' de La 1: "Él ha dicho que nosotros somos más tontos. Va a ser que la inteligencia se la quedaron él y su pueblo". Otro vecino, José, ha pedido en el programa de Adela González respeto en el debate político: "Ese hombre no debe insultar a nadie. En política no está todo permitido". La polémica también ha tenido repercusiones políticas. El PSOE de la localidad ha denunciado los comentarios de García Avilés, señalando que representan "lo peor de la especie humana". Isabel Uceda, secretaria de organización del PSOE en Jaén, ha criticado la actitud del alcalde, subrayando que en democracia debe prevalecer el debate de ideas por encima del insulto y la descalificación.

Por su parte, el Partido Popular de la localidad afectada también ha sido señalado en este contexto. Isabel Uceda ha lamentado que la alcaldesa de La Puerta de Segura, Virtudes Puertas (PP), no haya eliminado las publicaciones ofensivas de sus redes sociales, y ha denunciado que otro alcalde popular de la comarca, Francisco Javier Niño, aplaudiera los insultos con comentarios como "qué bien te has explicado". Este incidente no es el primero que genera controversia en torno a García Avilés. En 2023, el alcalde fue criticado por repartir calendarios con simbología franquista que incluían imágenes de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, una práctica que defendió como un ejercicio de "libertad de expresión".

Ante este problema, la comunidad de La Puerta de Segura ha pedido en el micrófono de 'Mañaneros' una reconciliación para superar esta situación, abogando por el respeto mutuo entre vecinos y dirigentes: "Debe haber conciliación. Tenemos que llevarnos bien y no mirar lo que hace uno mal u otro. Todos somos personas humanas y nos equivocamos". Sin embargo, la tensión sigue siendo evidente, y este episodio ha avivado las críticas hacia un estilo político basado en el insulto y la confrontación.