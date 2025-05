Alessandro Lequio lo tiene claro y sentencia a la nominada más débil de 'Supervivientes 2025': "Sobra ya"

Hoy jueves, 'Supervivientes 2025' va a vivir una de las expulsiones más difíciles de lo que va de concurso. Con Anita ya salvada gracias al beneplácito de la audiencia, sumado al respiro que supuso conocer que no estaba embarazada, Montoya y Carmen Alcayde se la juegan esta noche en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez. A pesar de que los porcentajes no reflejan un gran favorito a la expulsión, muchas son las personas que señalan a Carmen Alcayde como la concursante que dirá adiós a Honduras, como Alessandro Lequio, que no dudó en arremeter en contra de la presentadora televisiva y compañera en Mediaset, ya que estas afirmaciones se realizaron en el magacín de sobremesa de crónica social y actualidad, 'Vamos a ver', liderado de lunes a viernes por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Muy duro contra Carmen Alcayde

Alessandro Lequio ha sido contundente al señalar a Carmen Alcayde como la próxima expulsada de 'Supervivientes 2025'. Según su criterio, la colaboradora ya ha cumplido su cometido en el programa: “Carmen que se dé por expulsada. Ella fue con una misión, que era aprovechar su estancia para sacar material y luego utilizarlo en los platós de televisión. Y eso lo ha hecho de maravilla”. Con esa finalidad ya completada, Lequio no duda en dar por finalizado su paso por el reality. Para él, el objetivo de Carmen no era ganar, sino generar contenido para su carrera televisiva, y en eso ha sido eficaz. No obstante, esa misma estrategia, según el conde, la convierte ahora en prescindible para el desarrollo del concurso. “Yo creo que será la próxima expulsada”, ha insistido, dejando claro que, desde su perspectiva, la presencia de Carmen ya no aporta nada relevante al formato.

Además, Lequio ha analizado uno de los errores que, a su juicio, ha condenado a Carmen en el juego: “Se ha arrimado a la pareja más famosa (Montoya y Anita) y eso le ha señalado frente al resto de concursantes”. Esa cercanía con los favoritos ha sido, para él, un paso en falso que ha marcado su trayectoria. El tertuliano también ha reforzado su argumento apoyando la continuidad de esa pareja, considerándolos claves en la dinámica del programa: “Montoya y Anita son necesarios en el concurso y, además, si al uno le falta el otro se quedan como cojos. Necesitan hacer binomio”. En contraposición, la figura de Carmen se presenta, según Lequio, como innecesaria en esta etapa del concurso. Con firmeza, ha vuelto a reafirmar su postura: Carmen ha sido útil, pero ya está “amortizada” y no tiene cabida en lo que queda de aventura.