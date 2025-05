Laura Cuevas, sobre sus gastos al salir de 'Supervivientes 2025': "No os alarméis"

El reality más destacado de Telecinco, 'Supervivientes 2025', está viviendo un momento clave en esta edición. De hecho, la última gala ha vivido uno de los momentos más álgidos con la salvación de Anita y la comunicación por parte de Mediaset de que la participante está embarazada. Una cuestión que había generado mucho revuelo en las últimas horas.

En las últimas semanas, una de las ya exparticipantes de esta edición ha vuelto a estar en el foco. Nos referimos a Laura Cuevas y, tal y como cuenta la cadena en su página web, "ha dado por finalizado su matrimonio con Carlos Calderón y ha abandonado el hogar que compartían en Cádiz para instalarse en Madrid junto a su hija Laura, que es menor de edad y es fruto de una relación previa".

La polémica generada

Además, Telecinco también añade: "No sólo ha hecho estos cambios tras su regreso de Honduras, sino que también ha decidido empezar a cuidar su alimentación, hacer deporte de forma regular y renovar su vestuario". Todo ello, lo ha ido mostrando en su perfil personal de Tik Tok. Al igual que su visita diferentes tiendas.

Esta acción, que debería ser de lo más normal, fue muy criticada por los usuarios ya que llenó la cama del hotel de diversas bolsas. "Me he vuelto loca y hasta el taxista que me ha traído se ha quedado muerto, me ha dicho: 'Te has llevado media tienda'", expresó la exparticipante junto al documento gráfico.

Unas declaraciones que a sus seguidores no les hizo mucha gracia y que decidieron reprochárselo. En los mensajes recibidos, algunos le advirtieron que debía ahorrar ya que "tiene una hija a la que mantener" y que "el dinero de 'Supervivientes' no es eterno". Igualmente, otra personas se quejaron simplemente porque había comprado mucho.

Ahora, en una nueva publicación, Laura Cuevas se ha querido defender sobre esta cuestión. "Me ponéis que no gaste. Puse que me había ido compras y enseñé cuatro bolsas y ya me pusisteis: '¡Ay, ya está gastando!', 'Bueno, bueno, ahora mismo ya está sin un duro y llorando'", comenzó explicando sobre los comentarios recibidos.

Por último, la exconcursante quiso concluir de la siguiente manera: "Fui a tiendas con precios asequibles y no a firmas de lujo". Además, comenzó a reírse sobre todo lo sucedido y ha pedido, por favor, que sus seguidores "dejen de alarmarse por su economía porque no tiene ningún sentido". "Mi prioridad es ser feliz y estoy centrada en mi nueva vida", concluyó.