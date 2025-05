Jorge Javier Vázquez, sobre Montoya: "Aún me hace gracia, pero..."

La última emisión sobre 'Supervivientes 2025' ha sido muy intensa. Igual que los días que se están viviendo en Honduras. El reality de Telecinco sigue avanzando y cada expulsión se convierte en más definitiva,. Además de conocer la salvación de Anita, en el último programa también informaron a la participante que no está embarazada.

Por este motivo, Jorge Javier Vázquez ha decidido aprovechar su espacio en el blog del medio 'Lecturas' para dar su opinión y hablar sobre todo lo que está ocurriendo en los últimos días en el concurso. "Entramos ahora en una fase del concurso muy adictiva porque después de tres meses les has cogido tanto cariño a los participantes que cualquiera te viene bien como ganador. O al menos eso pasa cuando las ediciones han sido vibrantes. Y esta, también lo ha sido", comenzó explicando.

Declaraciones de Jorge Javier Vázquez

Igualmente, también quiso referirse a Montoya, una de las máximas estrellas de esta edición de 'Supervivientes 2025'. A su llegada, y tal y como recoge el medio 'verTele', el presentador de Telecinco negó que "se fuese a quemar como personaje ya que había llegado a la televisión para quedarse". Algo que, a raíz de las nuevas declaraciones, parece que sigue pensándolo.

"Pelayo me dijo el jueves que el movimiento de tetas de Montoya solo me hacía gracia a mí. Lo reconozco. Montoya me sigue haciendo gracia. Mucha. También entiendo a aquellos que están un poco saturados de él, pero para mí pesa más todo lo que nos ha dado", comentó Jorge Javier Vázquez. Además, quiso puntualizar que cree que "sería muy poco respetuoso tirar al personaje una vez usado".

Por otro lado, el presentador quiso tener unas buenas palabras hacia otros concursantes de esta edición: "Me ha sorprendido para muy bien Damián, que podría haberse hecho el tapado durante todo el concurso pero ha optado por arriesgar y entrar de lleno en la dinámica del reality. Se lo agradezco". Mientras que sobre Pelayo, señaló: "Qué concurso tan inteligente está haciendo Pelayo, entregándose al máximo en las pruebas y sorteando con templanza los inconvenientes de la convivencia".