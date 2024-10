Bibiana Fernández: "No me habría importado tener algo con el Rey Juan Carlos"

Su nombre apareció entre los de las presuntas amantes del Rey Don Juan Carlos. Hubo quien aseguró que habían tenido un idilio hace tres décadas. Pero Bibiana Fernández se ríe de unos rumores que ella califica de "totalmente falsos".

Aun así, confiesa que "no me habría importado tener algo con el Rey", demostrando que le gustaba el monarca. En "petit comité", la tertuliana y actriz reconoce que el Rey ha sido un hombre muy atractivo y que no le extraña que mujeres muy guapas cayeran rendidas a sus pies.

Sobre los audios e imágenes del padre de Felipe VI con Bárbara Rey opina que "están lejanos en el tiempo y espero que todas las partes hayan superado aquello. Creo que la que lo está pasando peor es Bárbara, porque es la más indefensa".

Sobre la más perjudicada en esta historia de infidelidades, la Reina Sofía, Bibiana calla prudentemente. Prefiere no entrar en detalles. No sabe, no contesta.

Bibiana Fernández celebra su 70 cumpleaños. Gtres

Una fuente extraoficial del entorno de la Reina nos hace llegar el pesar de la madre de Don Felipe por todo lo que está apareciendo en los últimos días. Recordar los desafueros del pasado le causan mucho dolor. No entiende a cuento de qué salen ahora las fotos y los audios. Solamente hay que ver su rostro serio en recientes actos públicos. Ni las muestras de cariño de sus hijos pueden borrar un pasado tan turbio.