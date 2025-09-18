Andreu Buenafuente regresa este jueves a La 1 cargado de humor, novedades y tres invitados

La nueva parrilla de RTVE para los próximos meses ya está definida y con el estreno este jueves 18 de septiembre de la nueva temporada de 'Futuro Imperfecto', la cadena pública ha terminado de completar la programación del prime time. La apuesta por el programa de Andreu Buenafuente es fuerte y vuelve mes y medio después a La 1 con una primera entrega que contará con novedades y mucho humor.

Para ello, el primer programa de la segunda temporada, titulado 'Estamos de vuelta', contará con el cómico Raúl Cimas, el humorista y monologuista David Martos y la tiktoker Tamara García Romero. Por su parte, el presentador catalán pretende hacer un resumen del verano y hablar de la actualidad, refiriéndose a las protestas de La Vuelta, la retirada de España en Eurovisión y las obras del Camp Nou.

Tal y como ha adelantado el ente público en un comunicado, 'Futuro Imperfecto' seguirá ofreciendo la dosis semanal de Dopamina prescrita por Tamara García Romero, el talento musical del siempre sorprendente Sergi Estella, la energía arrolladora de Silvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo, y las historias tan reales como absurdas del "cuñado" de Raúl Cimas.

Regresa también a su escenario habitual, el teatro de LaFACT de Terrassa, y se grabará de nuevo con la participación de 700 personas de público, un sello de identidad del programa, concebido como un gran evento televisivo y donde cada entrega es un espectáculo distinto.

Novedades

Entre las nuevas temáticas que el programa ha introducido para su segunda temporada, destaca la incorporación de una rueda de cómicos y cómicas invitados, que participarán puntualmente en el programa para acompañar a Buenafuente y ofrecer su particular mirada sobre el mundo desde su experiencia o especialidad.

Además, por primera vez desde su estreno, el formato producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios, aunque el destino aún no ha sido desvelado.

El formato de 70 minutos de duración comenzó su andadura en las noches de La 1 el pasado 8 de mayo. A lo largo de 11 entregas más una última con los mejores momentos del programa ha obtenido un promedio del 11.7% de share. Unos datos que han hecho que RTVE no dude en apostar por la producción una temporada más sin esperar mucho tiempo para su estreno.