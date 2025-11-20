Telefónica se adjudica los derechos de la Champions League hasta 2031 y RTVE emitirá las finales

Movistar Plus+ continuará emitiendo los partidos de la UEFA Champions League durante los próximos cinco años, hasta la temporada 2030-2031, después de que Telefónica se haya adjudicado en exclusiva los derechos audiovisuales de los encuentros de la Copa de Europa, así como la UEFA Europa League, según ha anunciado este jueves en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

El precio total de la adjudicación asciende 1.461 millones de euros, distribuidos en 366 millones de euros por temporada durante las cuatro campañas del nuevo ciclo (2027-2028 a 2030-2031) y también incluye la UEFA Youth League, la Liga Conferencia y la Supercopa de Europa. Asimismo, está sujeta a la negociación y firma del contrato con la UEFA que se espera que se concrete en los próximos días, según ha añadido la compañía.

La empresa multinacional de telecomunicaciones ha destacado que la compra directa de este contenido premium le permitirá seguir diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo. "Se trata de una adjudicación provisional, sujeta a la negociación y posterior firma de un contrato con UEFA que se espera formalizar en los próximos días, y que garantizaría a Telefónica la totalidad de los derechos de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial", concluye el comunicado.

RTVE emitirá la final

Como hiciera durante las dos últimas temporadas, RTVE ha llegado a un acuerdo con Movistar Plus+ para retransmitir las finales de la mayor competición europea y, hasta 2031, retransmitirá el partido que enfrentará a los dos mejores equipos de la UEFA Champions League durante las próximas seis temporadas.

De esta forma, el ente público sigue con su apuesta por el fútbol. Las finales de la Copa de Europa se incorporan a la retransmisión de la actual temporada de Copa del Rey (excepto la final), el Mundial 2026, la Eurocopa 2028 y todos los encuentros de la selección masculina hasta 2028.