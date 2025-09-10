RTVE intenta despertar a Andreu Buenafuente en su nuevo vídeo promocional de 'Futuro Imperfecto'

Si hace unos días RTVE ponía fecha al regreso de Marc Giró con su 'Late Xou' en las noches de los martes, la cadena pública ha pisado el acelerador y ya está promocionando la vuelta de Andreu Buenafuente de la mano de 'Futuro Imperfecto', un mes después de su última emisión.

En un breve vídeo promocional y en línea con el humor que distingue al programa, el ente público muestra la puerta del camerino de su presentador, enfocando un cartel colgado fuera de ella en el que se puede leer: "Cerrado por siesta del personal".

Seguidamente, un miembro de la producción escribe un aviso al maestro de ceremonias catalán, pasándoselo por debajo de la puerta, mientras se escuchan ronquidos, con el siguiente mensaje: "Andreu, empezamos muy pronto, por si te quieres despertar ya".

Sin desvelar mayores detalles, solo que vuelve muy pronto en La 1, el ente público ha comenzado a preparar el regreso del espacio semanal de comedia presentado por Andreu Buenafuente, donde el humor inteligente, la ironía y la lucidez se combinan para explorar las incertidumbres del presente.

El formato de 70 minutos de duración y producido por El Terrat y The Mediapro Studio, comenzó su andadura en las noches de La 1 el pasado 8 de mayo. A lo largo de 11 entregas más una última con los mejores momentos del programa ha obtenido un promedio del 11.7% de share. Unos datos que han hecho que RTVE no dude en apostar por la producción una temporada más sin esperar mucho tiempo para su estreno.