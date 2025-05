Andreu Buenafuente sentencia a Melody tras su rueda de prensa: "Como en Eurovisión, quedó en mal lugar"

Mientras que Melody saca rentabilidad a su experiencia en Eurovisión, con entrevistas en diversos programas y cachés de seis cifras, el ente público ha aprovechado uno de sus programas para atizar una vez más a la intérprete sevillana tras la rueda de prensa del pasado lunes, en la que regurgitó aún más la tensa situación. En esta ocasión, fue Andreu Buenafuentela voz crítica ante Melody y aprovechó su monologo inicial en el programa que lidera la noche de los jueves, 'Futuro Imperfecto', para caricaturizar a la cantante comparando su actuación en Basilea y sus declaraciones posteriores, evidenciando que "a pesar de la expectación, en ambas quedó en mal lugar".

Sin paliativos contra la intérprete

"Vamos a hablar del tema que ha paralizado los medios y que ha tenido pendiente a toda España, incluso a Europa... Melody. Sí, otra vez, ya la última. ¿Visteis la rueda de prensa? Qué tensión...", comenzó diciendo Buenafuente. "Había tanta expectación que RTVE estuvo a punto de poner un rótulo por si aquello era una masacre. Melody dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión y duró hora y media, duró casi más que el festival. A mí se me hizo corta, estaba en casa con las palomitas...", bromeó. "La conclusión es que si hubiese hecho la actuación como ella quería, con sus indicaciones y sin contar con las opiniones de los demás habría quedado primera o casi. Menos mal que como dice su letra 'una diva no pisa a nadie para brillar', ¿no?", remató el presentador, con tono irónico.

"También dijo que por contrato no le estaba permitido hablar de política, Televisión Española lo rectificó diciendo que no es cierto, que solo se aplica a las canciones, que no pueden tener contenido político. Y yo os lo puedo confirmar porque sé de qué hablo, os lo digo en serio", recordó. "Cuando hicimos el 'Chiki chiki'... No sé cómo tomármelo, 30 años de televisión y siempre seré recordado por aquello. Esa canción tenía una letra original donde se mencionaba a Rajoy y a Hugo Chávez y desde la Organización Europea nos dijeron que había que eliminarlo y así lo hicimos, sino hubiésemos ganado seguro", comentó. "Lo curioso es que al final Melody evadió las preguntas difíciles, le echó la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral, exactamente como un político", concluyó Buenafuente antes de sentenciar: "Su actuación en la rueda de prensa fue como la de Eurovisión, mucha expectativa, mucho show, dio la nota y al final quedó en mal lugar", finalizó así el maestro de ceremonias del ente público.