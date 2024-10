Àngel Llàcer regresa a la televisión con este nuevo proyecto

Tras la tormenta siempre llega la calma. El presentador y actor Àngel Llàcer, que estuvo al borde de la muerte hace unos meses debido a una grave infección, ha anunciado su regreso a la televisión con un nuevo proyecto en TV3. Después de enfrentar una dura batalla contra una bacteria que casi le cuesta la vida y lo dejó al borde de perder una pierna, Llàcer vuelve a ponerse frente a las cámaras en el concurso 'Sóc i Seré' ("Soy y Seré"). Este programa de tipo reality ya se encuentra en fase de casting y será uno de los nuevos formatos de la cadena.

El catalán estuvo hospitalizado durante 14 días en la UCI tras contraer una infección de Shigella durante un viaje a Vietnam. Esta bacteria le provocó una fascitis necrotizante en una de sus piernas, lo que llevó a múltiples intervenciones quirúrgicas. Llàcer relató su experiencia en su primera aparición pública tras la recuperación, durante el programa 'Col·lapse', donde compartió entre lágrimas lo difícil que fue su situación: "Me dijeron que o salía sin pierna o no salía". Mostrando las cicatrices de sus operaciones, el presentador confesó que había llegado a aceptar la posibilidad de morir: "Me iba feliz y contento de haber hecho muchas cosas".

Afortunadamente, después de semanas de recuperación y rehabilitación, Llàcer ha logrado superar este duro episodio, aunque con algunas limitaciones físicas. "He tenido que aprender a caminar de nuevo. Camino lento, no puedo saltar ni subir escaleras", explicó. Pese a todo, su espíritu optimista lo ha llevado a embarcarse en nuevos proyectos, y 'Sóc i Seré' es uno de los primeros pasos en su regreso al trabajo. En el concurso de TV3, 100 participantes convivirán durante 10 días y se enfrentarán a pruebas físicas y de conocimiento en áreas como la lengua catalana, geografía, gastronomía, cultura popular y música. El objetivo es encontrar al "catalán más auténtico", quien se llevará un premio de 17.140 euros. El casting para seleccionar a los concursantes ya está en marcha, y los interesados pueden enviar su vídeo de presentación al canal catalán.

De izda. a dcha., Carlos Latre, Lolita, Chenoa, Ángel Llàcer y Manel Fuentes, el equipo de «Tu cara me suena», que intentará ganar al jurado y presentador de «Mask Singer» MOEH ATITAR Atresmedia

Este proyecto marca el retorno de Llàcer a la televisión, no solo como presentador, sino también como productor. Además, se espera que participe en la próxima edición del exitoso programa 'Tu cara me suena' en Antena 3, donde ha sido un rostro habitual durante años.

Una recuperación inspiradora

El regreso de Àngel Llàcer a la televisión es un testimonio de su fortaleza y resiliencia tras haber pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. "Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", comentó el presentador, quien ha demostrado que, a pesar de las adversidades, es posible retomar la vida y continuar con nuevas metas. El nuevo programa 'Sóc i Seré' se suma a las propuestas de TV3 para esta temporada, y promete convertirse en un espacio que celebrará la cultura catalana, con Llàcer liderando un formato que mezcla entretenimiento y aprendizaje cultural.