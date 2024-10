Sónsoles Ónega, en un arrebato de sinceridad, confiesa su mayor vicio: "Horrible"

Esta noche se estrena en Antena 3 "Hablando en plata ¿Cómo ganar años de vida?" con Sonsoles Ónega y Alberto Chicote al mando. Por este motivo, la periodista ha visitado "Espejo Público" para promocionar la segunda temporada de este espacio, en el que harán hincapié en los hábitos saludables para poder vivir más a través de los avances científicos.

Durante su visita en el matinal, Sonsoles Ónega ha charlado con Susanna Griso sobre lo que vamos a ver esta noche en el especial, como una de las pruebas a las que se ha sometido Chicote para conocer cuál es la verdadera edad de su cuerpo, independientemente de nuestra fecha de nacimiento. Algunos factores que determinan esta cifra son el deporte y la alimentación y, sobre este asunto, la presentadora de "Y ahora Sonsoles" ha confesado uno de sus mayores vicios tras ser preguntada por sus hábitos saludables.

Aunque intenta comer lo más sano posible y cuidarse en todos los aspectos, la periodista ha desvelado cuál es su mayor perdición: las berlinas. Tal y como ha explicado Sonsoles Ónega, las come todos los días durante su jornada laboral. "Es un momento puntual de la tarde que tengo un brote horroroso", ha revelado, declarando que tiene un vicio "horrible" por este dulce. Aún así, compagina su alimentación con la actividad física y todos los días sale a pasear con sus perros.

Ajetreada agenda

Hace unos días, Sonsoles Ónega concedió una de sus entrevistas más sinceras a Valeria Vegas en "Diez Minutos" en la que se abrió con su compañera de programa sobre el poco tiempo libre que dispone por su profesión y de cómo afectaba a sus relaciones familiares. "Juan, mi pareja, es un tío muy disfrutón y se ha encontrado con una tía que no tiene tiempo para disfrutar de la vida. Ahora me organizo de otra manera y por suerte este verano he tenido muchas vacaciones y a finales de agosto ya estaba deseando volver", declaró sobre su actual pareja. A pesar de sus compromisos, intenta organizarse lo mejor que puede para pasar tiempo de calidad y cuidarse en todos los sentidos.